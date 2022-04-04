Konya ilk çeyrekte ihracat rekoru kırdı - Son Dakika
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Konya ilk çeyrekte ihracat rekoru kırdı

04.04.2022 15:08
Konya ilk çeyrekte ihracat rekoru kırdı

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, ihracatını yılın ilk çeyreğinde yüzde 11.1 artırarak 770 milyon 648 bin dolar rakamına ulaşan Konya'nın, çeyreklik bazda tüm zamanların ihracat rekorunu kırdığını söyledi.

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, ihracatını yılın ilk çeyreğinde yüzde 11.1 artırarak 770 milyon 648 bin dolar rakamına ulaşan Konya'nın, çeyreklik bazda tüm zamanların ihracat rekorunu kırdığını söyledi.

Konya'nın ihracatını artıran bütün ihracatçı firmaları ve çalışanlarını tebrik eden KSO Başkanı Kütükcü, "Bu yılın ilk çeyreğinde ihracatımızın ilk 3 sırasında; uzun dönemdir liderliği elinde tutan makine ve aksamları sektörü ilk sırada, otomotiv endüstrisi ikinci sırada, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü üçüncü sırada geliyor. Konya'mız sanayi sektöründeki ihracatını tüm zorluklara rağmen artırmayı sürdürüyor. Bütün ihracatçılarımızı ve çalışanlarını yürekten kutluyorum " dedi.

3 ayda 176 ülkeye ihracat

Konya'nın yılın ilk 3 ayında 176 ülkeye ihracat yaptığı bilgisini paylaşan Kütükcü, ilk 10 ülkenin Irak, Almanya, ABD, Mısır, Rusya Federasyonu, Polonya, İtalya, İsrail, Cezayir, Birleşik Krallık olduğunu ifade etti. Rusya- Ukrayna savaşının Konya ihracatına etkilerini de değerlendiren Kütükcü, Rusya'ya Ocak ve Şubat aylarında artan ihracatın savaşın etkisiyle Mart ayında düştüğünü belirterek, "Konyamızın Mart ayı ihracatı Rusya-Ukrayna savaşından olumsuz etkilendi. Yılın ilk iki ayı Ocak ve Şubat'ta Rusya'ya ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 94.5 artmıştı. Mart ayında ise savaşın etkisiyle Rusya'ya ihracatımız bir önceki aya göre yüzde 56.9 düştü. Böylece bu yılın ilk çeyreğinde Rusya'ya ihracatımız yüzde 41.5'luk artışla 32.5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ukrayna'ya ihracatımıza baktığımızda ise, Mart ayında yüzde 96.9'lık ihracat kaybı görüyoruz. Temennimiz bu savaşın bir an önce son bulması" şeklinde konuştu. - KONYA

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İhracat, dolar, Rusya, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konya ilk çeyrekte ihracat rekoru kırdı - Son Dakika


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