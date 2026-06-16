Konya\'da 3. Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı açıldı

Türkiye'nin mesleki eğitim odaklı ilk ve tek fuarı Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı, bu yıl 3. kez kapılarını açtı. Fuarda 100 binin üzerinde meslek lisesi öğrencisi, mezunları ve iş arayanlar, iki gün boyunca sanayiciler, kurum ve kuruluşlarla iş görüşmesi yapacak.

Konya Valiliği koordinasyonunda; Konya Sanayi Odası öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Organize Sanayi Bölgesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM) iş birliğinde düzenlenen 3. Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açıldı. Konya Vali Yardımcısı Bayram Gale, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Milli Eğitim Bakanlığı İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Durmuş Can, Konya Ticaret Odası Başkanı, TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Önder Çiftçi, IOM Kıdemli Program Koordinatörü Shabari Nair, sanayiciler, iş yeri temsilcileri ve öğrencilerin yoğun katılımıyla açılışı gerçekleştirilen fuarda, 89 çadırda firmalar, kurum ve kuruluşlar stant açarak, meslek lisesi öğrenci ve mezunlarıyla görüştü.

Mesleki eğitimde Türkiye'ye örnek; Konya modeli

Fuarın açılışında konuşan Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'nın sanayide yakaladığı başarının sürdürülebilir olmasının nitelikli insan kaynağı yetiştirmekten geçtiğini, Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi olarak, mesleki eğitimi geliştirmek amacıyla projeler geliştirdiklerini, yatırımlar yaptıklarını aktardı. Konya Organize Bölgesinde anaokulundan meslek lisesine, mesleki eğitim merkezinden meslek yüksekokuluna kadar bir eğitim ekosistemi oluşturduklarını ifade eden Büyükeğen, bölgenin 3 bini aşkın öğrenciyle güçlü bir eğitim kampüsü haline geldiğini vurguladı.

Mesleki eğitimde Türkiye'ye örnek bir Konya Modeli inşa edildiğini ifade eden Büyükeğen, "Üretimle-mesleki eğitim arasındaki mesafeleri kaldırarak adeta Türkiye'ye örnek olacak bir Konya Modeli inşa ettik. Mesleki Eğitim İstihdam Fuarımız da, Konya Modelimizin bir eseridir. 3. Mesleki Eğitim İstihdam Fuarımızda, 89 firmamız, kurum ve kuruluşumuz gençlerimizle ve iş arayan vatandaşlarımızla iki gün boyunca bir araya gelecek. İnşallah bu görüşmeler; hem sanayicilerimizin, iş dünyamızın insan kaynağı probleminin çözümüne katkıda bulunacak hem de gençlerimiz üretimle buluşacaklar. Geçtiğimiz iki yılda gerçekleştirdiğimiz mesleki eğitim istihdam fuarında; sanayicilerimizle-gençlerimiz arasında yaklaşık 110 bin eşleştirme yapıldı. Bunların büyük bölümü istihdama yansıdı" dedi.

Fuarın imkanlarıyla geleceğe hazırlanın

Konya Vali Yardımcısı Bayram Gale, Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı'nda, tüm paydaşların üzerine düşen görevleri yerine getirdiklerini ifade ederek, paydaş kurumlara teşekkür etti. Salonda bulunan gençlere de seslenen Vali Yardımcısı Gale, "Kurumlarımız, üniversitelerimiz tüm imkanlarını öğrencilerimizin ayaklarının altına serdiler. Sizlerin de bu imkanları değerlendirerek, iyi işler sağlamanız gerekir. Diploma artık tek başına bir şey ifade etmiyor. Sizin el becerileriniz, kabiliyetleriniz, hayata bakış açınız çok daha önemli noktaya geldi. Bu istihdam fuarının önemini kavrayarak geleceğe hazırlanmanızda büyük fayda var" ifadelerini kullandı.

Gençler, ilgi duydukları alanları daha yakından tanıyacaklar

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, mesleki eğitimin yalnızca bir meslek edinme süreci değil, aynı zamanda üretime katılmanın, yetenekleri geliştirmenin ve geleceğe sağlam adımlarla hazırlanmanın en önemli unsuru olduğunu ifade etti. Gençlerin ülkenin geleceğini şekillendireceğini vurgulayan Uzbaş, "Bu yönüyle Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarımız, gençlerimizle iş dünyasını buluşturan ve kariyer planlarına yön veren, oldukça kıymetli bir organizasyon. Artık geleneksel hale gelen fuarımız gençlerimizin ilgi duydukları alanları daha yakından tanımalarına ve kendilerine yeni hedefler belirlemelerine imkan tanıyor. Ülkelerin en büyük zenginliği yetişmiş insan gücüdür. Ülkemizin geleceği de üreten, kendini geliştiren, mesleğini en iyi şekilde icra eden gençlerimizin gayretleriyle şekillenecektir" diye konuştu.

Fuarın, meslek lisesinde yapılması son derece önemli

IOM Kıdemli Program Koordinatörü Shabari Nair de, Türkiye'nin farklı yerlerinde istihdama yönelik etkinlikler düzenlediklerini ve kamu kurumlarının bu etkinliklere sahip çıkmasının önemli olduğunu anlattı. Öğrencilerin okul yıllarından itibaren, iş verenlerle buluşmasının gelecek kariyerleri açısından önemli olduğuna vurgu yapan Nair, "Bu tür etkinliklerde, iş verenler, iş arayanlar ve kamu kurumu temsilcileri bir araya gelmezse başarılı olunamaz. Bugün burada tüm bu kesimlerin bir arada olduğunu görüyoruz. Ayrıca, bu etkinliğin bir meslek lisesinde yapılması da son derece önemli. Etkinliğin gençler için iş fırsatları oluşturacağına inanıyorum" dedi.

İŞKUR, gençlerin gelecek planlamalarına destek veriyor

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Önder Çiftçi de, küresel rekabetin kurallarının her geçen gün hızla değiştiğini ve değişimin merkezinde nitelikli insan kaynağının yer aldığını söyledi. Güçlü bir ekonominin üreten sanayiden geçtiğini, dinamik iş gücünün de sağlam temellere oturtulmuş bir mesleki eğitimle mümkün olacağını aktaran Çiftçi, "Eğitim, üretim ve istihdamı birbirinden kopuk süreçler olarak değil, birbirini besleyen ve güçlendiren bir bütün olarak görüyoruz. İŞKUR olarak, gençlerimizin geleceğin girişimcisi, yöneticisi ve aranan iş gücü olacağından hareketle, gelecek planlamalarında destek vermeye devam ediyoruz. Mesleki ve teknik eğitim de, gençlerimize gelecek kariyerlerinde altın bilezik sunan, hayatın tam kalbinde yer almalarını sağlayan çok kıymetli bir süreç. Bu kapsamda bu fuarın da gençlerimizin kariyer planlarına büyük katkı sunacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Sanayiyi daha ileri taşıyacak kalifiye insan gücünü, mesleki eğitim kurumları yetiştiriyor

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise, gelişmiş toplumlarda üretim ve istihdamın kalbi olan sanayi sektörünü daha ileri taşıyacak olan unsurun kalifiye insan gücü olduğunu, bu insan gücünü yetiştirecek çatıların ise, mesleki eğitim kurumları olduğunu kaydetti. Yiğit, "Sanayi sektöründe ülkemizin öncü şehirlerinden birisi olan Konya'daki meslek liselerimiz, odalarımız ve sektör temsilcilerimizle daima dirsek teması halindeler. Yine ilkini 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz ve bugün 3.'sünü açtığımız Mesleki Eğitim İstihdam Fuarımızda da, iş yeri temsilcilerimizle, meslek lisesi öğrencilerimiz bir araya gelecekler. 12. sınıf öğrencilerimiz iş imkanı, 11. sınıf öğrencilerimiz staj imkanı bulacaklar" ifadelerini kullandı.

Konya'da mesleki eğitime büyük ilgi var

Programa katılan Milli Eğitim Bakanlığı İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Durmuş Can da, Türkiye genelinde mesleki eğitim kurumlarına olan ilginin her yıl artmaya devam ettiğini, Konya'da bu oranın daha fazla olduğunu bildirdi. Ortaöğretim içindeki mesleki ve teknik eğitim oranının Türkiye genelinde yüzde 40'lar seviyesinde olduğunu, Konya'da bu oranın yüzde 50'ler düzeyinde olduğunu aktaran Can, şunları söyledi: "Bu oranın yüzde 60'lar civarına çıkacağını şimdiden gözlemlemekteyiz. Bu oran aynı zamanda, mesleki eğitimin gençlerimiz ve ailelerimiz tarafından güçlü bir gelecek seçeneği olarak görüldüğünü göstermektedir. Bundan sonraki dönemde, mesleki eğitime yönelik dönüşümümüzü ortaokul düzeyine taşıyarak, meslek ortaokulları ile öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini daha erken yaşlarda keşfetmelerini sağlayacağız."

Konuşmalarından ardından açılış kurdelesi kesildi ve fuarda stant açan firmalar ziyaret edildi. - KONYA