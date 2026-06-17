Konya'nın 8 Firması İSO 500'de - Son Dakika
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Konya'nın 8 Firması İSO 500'de

Konya\'nın 8 Firması İSO 500\'de
17.06.2026 12:59
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Konya'dan 8 sanayi kuruluşu Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer aldı.

Konya'dan 8 sanayi kuruluşu, Türk sanayisinin devleri arasında yer aldı. Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, listede yer alan firmaları ve çalışanlarını tebrik etti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nu açıkladı. Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'nın 8 firma ile listedeki gücünü koruduğuna dikkat çekti. 2025 yılının sanayiciler için kolay geçmediğine vurgu yapan Başkan Büyükeğen, artan maliyetler, dünyadaki küresel stres ve savaşlar, dış pazarlardaki durgunluk, yüksek enflasyon ve finansman sıkıntılarına rağmen Konyalı sanayicilerin üretim, istihdam ve ihracat iştahını koruduğuna dikkat çekti. Başkan Büyükeğen, "Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı, İSO 500 Listesi'nde yer alma başarısı gösteren firmalarımızı ve çalışanlarını yürekten kutluyorum. Rekabet şartlarının giderek zorlaştığı böyle bir dönemde, işletmelerimizin gösterdiği bu başarı, firmalarımızın ve Konya sanayimizin üretim kabiliyetinin, rekabet gücünün ve sürdürülebilir büyüme vizyonunun da önemli bir göstergesidir. Şartlar ne olursa olsun üretmeye ve milli ekonomimize katkı sunmaya devam eden sanayicilerimizle gurur duyuyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 Araştırması'nda Konya'dan yer alan firmalar ise şu şekilde: "Konya Şeker 61., AYD Otomotiv 169., Eti Alüminyum 194., Panagro Tarım 203., Vaden Otomotiv 426., Enka Süt 454., RTM Tarım 478., Ova Un 499. sırada." - KONYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya'nın 8 Firması İSO 500'de - Son Dakika

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