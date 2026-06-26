Konya'nın 9 Firması İhracat Şampiyonu - Son Dakika
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Konya'nın 9 Firması İhracat Şampiyonu

Konya\'nın 9 Firması İhracat Şampiyonu
26.06.2026 17:31
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TİM, Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı arasında 9 Konyalı firmayı duyurdu. Başarılarına devam edecekler.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı firmasını açıkladı. Türkiye'nin ihracat şampiyonları arasında Konya'dan 9 firma yer aldı. Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, listede yer alan firmaları ve çalışanlarını tebrik ederek, başarılarının artarak devamını diledi.

Konya'nın üretim kültürü, girişimci ruhu ve ihracat odaklı sanayi yapısıyla Türkiye ekonomisine değer katmaya devam ettiğini vurgulayan Büyükeğen, "Türkiye ihracat şampiyonları arasında 9 Konyalı firmamızın yer alması, şehrimizin üretim gücünün ve ihracattaki kararlılığının ve ihracat vizyonunun en önemli göstergelerinden biridir. Bu başarıda emeği geçen tüm sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı ve çalışanlarımızı gönülden kutluyorum. Konya olarak üretmeye, ihracatımızı artırmaya ve ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

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Açıklamasında Konya Sanayi Odası olarak, yıllık 3.5 milyar dolar ihracat yapan Konya'nın ihracatını artırmaya ve pazar çeşitliliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarına da aralıksız devam ettiklerini kaydeden Büyükeğen, "Sadece bu yıl Amerika'dan Çin'e, Avrupa'dan Afrika ülkelerine değin dünyanın pek çok ülkesine yurt dışı iş gezileri düzenledik, yabancı misyon temsilcilerini misafir ettik. Ayrıca organize ettiğimiz ikili iş görüşmeleri ile Konyalı sanayicilerimizin yeni iş birlikleri geliştirmelerine katkı sunduk. Hedef pazar araştırmalarımız, ihracat istihbaratı çalışmalarımız, ülke tanıtım toplantılarımız ve eğitim programlarımızla da firmalarımızın, ihracat menzillerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Firmalarımızın talepleri doğrultusunda bu tür çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ihracat şampiyonları arasında yer alan Konyalı firmalar: "S.S.P. Otomotiv Sanayi, Adının açıklanmasını istemiyor, YPS Global Otomotiv, Aspi Otomotiv, Demireller Tarım Madencilik, Calsis Otomotiv, Memak Endüstriyel Gıda Makinaları, Empero Endüstriyel Mutfak, LKV Teknik." - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Konya'nın 9 Firması İhracat Şampiyonu - Son Dakika

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