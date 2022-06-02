Konya'nın ihracat artışı Mayıs ayında da devam etti - Son Dakika
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Konya'nın ihracat artışı Mayıs ayında da devam etti

02.06.2022 12:14
Konya'nın ihracat artışı Mayıs ayında da devam etti

Mayıs'ta Konya'nın ihracatı yüzde 8,93 artarak 242,8 milyon dolar oldu.

Mayıs'ta Konya'nın ihracatı yüzde 8,93 artarak 242,8 milyon dolar oldu. 2022'nin ilk 5 ayında ihracat yüzde 11,55 artarak 1.332 milyar dolara, son 12 aylık ihracat ise 3,135 milyar dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2022'nin Mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye Mayıs ayında ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolar oldu. Konya, Mayıs'ta yüzde 8,93 artışla 242,8 milyon dolar ihracat yaptı.

İhracat rakamlarını değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, "Şehrimizin kesintisiz ihracat artışı Mayıs ayında da devam etti. Mayıs'ta Konya'nın ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,93 artarak 242 milyon 806 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakama göre Konya il bazında genel ihracattan yüzde 1,42 pay almıştır. 2022 yılı ilk beş aylık ihracat rakamımız da 1 milyar 332 milyon dolar olmuştur. Dört aylık ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,55 artış göstermiştir. Son 12 aylık ihracatta son 12 aylık ihracat ise 3 milyar 135 milyon dolara yükselmiştir. Emeği geçen tüm tüccar, sanayici ve dış ticaret çalışanlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KONYA

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Kaynak: İHA

İhracat, Konya, Ekonomi, Son Dakika

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