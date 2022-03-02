Konya'nın ihracatı Şubat ayında yüzde 26,9 arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'nın ihracatı Şubat ayında yüzde 26,9 arttı

02.03.2022 13:50
Konya'nın ihracatı Şubat ayında yüzde 26,9 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2021'in Şubat ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2021'in Şubat ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25'lik artışla, 20 milyar dolar ihracat yaparken Konya yüzde 26,94 artışla 267,4 milyon dolar ihracat yaptı.

İhracat rakamlarını değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, "2021 yılında 3 milyar dolar seviyesine gelen ihracatımız 2022 yılına da artışla başlamıştı. Ocak ayında 216 milyon dolar olan Konya'nın ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,94 geçen aya göre de yüzde 23,87 artarak 267 milyon 475 bin 604 dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakama göre Şubat ayında il bazında genel ihracattan yüzde 1,46 pay alan Konya, en yüksek ihracat yapan iller arasında 11. sırada yer almaktadır. 2022 yılı ilk iki aylık ihracat rakamımız da 483 milyon 407 bin 967 dolar olmuştur. İki aylık ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,11 artış göstermiştir. Dış ticarette yeni hedeflerimizde ilerlediğiniz 2022 yılında yüksek ihracat artışımızın devam ettiğini görmekteyiz. Emeği geçen tüm tüccar, sanayici ve ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Ticaret Bakanlığı şubat ayı veri bültenini yayımladı Son dakika haberleri! Ticaret Bakanlığı şubat ayı veri bültenini yayımladı TİM Başkanı Gülle: 'Türkiye, 2022 yılında da ihracatla yükselmeye devam edecek' TİM Başkanı Gülle: 'Türkiye, 2022 yılında da ihracatla yükselmeye devam edecek'

İhracat, Türkiye, dolar, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konya'nın ihracatı Şubat ayında yüzde 26,9 arttı - Son Dakika


Son Dakika
13:41 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Üçüncü Dünya Savaşı uyarısı: Nükleer silahlar kullanılacak ve yıkıcı sonuçları olacak
13:25 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya 3 gün önce Boğazlardan 4 gemi geçirmek istedi, rica ettik, vazgeçtiler!
13:23 Rus heyetine Ukraynalıların cevabı sert oldu! El bombalarıyla kaçtılar
13:11 Florida'da hız yaptığı için polise yakalandı, Putin'i suçladı: Meğer nükleer savaştan kaçıyormuş!
13:06 Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran aşkını ilan etti!
13:04 Rusya adına 3 üst düzey isimden açıklamalar! Peskov, Şoygu ve Lavrov konuştu! Üçü de savaş sürecek dedi!
12:46 Ukrayna'dan kaçan insanların ilk tercihi Lviv! Herkes Lviv'e gitmek istiyor ama şehirde barınacak yer kalmadı
12:33 PKK terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'dan Putin'e destek: Ukrayna hükümeti yaptıklarının bedelini ödüyor
12:06 Aynur Aydın'dan "Mastürbasyon yapma sıklığın ne?" sorusuna cevap: Mutluysam sık yapıyorum
11:59 Akşener'den Atatürklü, İnönülü "iki ayyaş" çıkışı! Erdoğan'ın 2013'teki sözlerine yanıt verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 13:56:17. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'nın ihracatı Şubat ayında yüzde 26,9 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement