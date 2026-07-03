Konya\'nın İhracatı Yüzde 3,4 Arttı

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'nın yılın ilk altı ayında ihracatını yüzde 3,4 artışla tamamladığını belirterek, "Sanayicilerimizin üretim ve ihracattaki kararlılığı sayesinde yılın ilk yarısında ihracatta yeni bir rekor kırmayı başardık" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan dış ticaret verilerine göre Konya, haziran ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,5 artırarak 302 milyon 412 bin dolara yükseltti. Böylece Konya'nın Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk 6 aylık ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artışla 1 milyar 691 milyon doları aştı. Konya'nın ihracat performansını değerlendiren Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konyalı sanayicilerin üretim ve ihracat kararlılığını sürdürdüğünü vurguladı. Büyükeğen, "Haziran ayında ihracatımızı Türkiye ortalamasının üzerinde yüzde 25,5 artırdık. Böylece 2026'nın ilk altı ayında ihracatımız yüzde 3,4 artışla 1 milyar 691 milyon 66 bin dolara ulaştı. Şehrimize bu gururu yaşatan tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

İhracatın lokomotif sektörleri büyümeye devam etti

Açıklamasında Konya ihracatının sektörel performansını da değerlendiren Başkan Büyükeğen, Konya ihracatının omurgasını oluşturan otomotiv endüstrisi, makine ve aksamları ile demir ve demir dışı metaller sektörlerinde kaydedilen artışın, yılın ilk yarısındaki ihracat performansına önemli katkı sağladığını belirtti.

Konya ihracatının ilk sırasında 450 milyon 390 bin dolarlık ihracat ile otomotiv endüstrisinin yer aldığına vurgu yapan Büyükeğen, "Otomotiv endüstrimiz ilk altı ayda ihracatını yüzde 9,1 artırmış durumda. Yine ihracatımızın ikinci sırasında yer alan makine ve aksamları sektörümüz de ihracatını yüzde 6 artırarak 385 milyon 18 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İhracatımızın üçüncü sırasında yer alan hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörümüzün ihracatında yüzde 6,3'lük düşüş yaşanırken, dördüncü sırada yer alan demir ve demir dışı metaller sektörümüz de ihracatını yüzde 10,7 artırmayı başardı" diye konuştu.

KSO, ihracata rehberlik ediyor

2026 yılının Ocak-Haziran döneminde, Konya'nın en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında 156 milyon 399 bin dolar ile Amerika Birleşik Devletleri'nin gediği bilgisini paylaşan Başkan Büyükeğen, şöyle devam etti: "En fazla ihracat yaptığımız ikinci ülke Almanya olurken bu ülkeleri, Rusya Federasyonu, Irak, Polonya, İtalya, Birleşik Krallık, İspanya, Suudi Arabistan ve Mısır takip etti. İhracattaki güçlü performansımızı sürdürmek için Konya Sanayi Odası olarak her zaman sanayicilerimizin yanındayız. Odamız bünyesindeki İhracat Destek Ofisimiz ile ihracatçılarımıza rehberlik hizmeti verirken, yine sektörlere yönelik yurt dışı fuarlara teknik inceleme gezileri ve ikili iş görüşmeleri düzenliyoruz. Ayrıca hedef pazar araştırmaları, ihracat istihbaratı, ülke tanıtım toplantıları ve eğitim programlarıyla firmalarımızın, ihracat menzillerini geliştirmeye katkı sağlıyoruz." - KONYA