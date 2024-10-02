Konya'nın İhracatı Yüzde 6,1 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Konya'nın İhracatı Yüzde 6,1 Arttı

Konya'nın ihracatı 2023'ün ilk üç çeyreğinde 2,608 milyar dolara yükseldi.

02.10.2024 15:15
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Konya'nın ihracatı ilk üç çeyrekte yüzde 6,1 artarak 2,608 milyar dolara yükseldi. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, "İhracatımıza katkı sağlayan tüm firmalarımızı ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2024 yılı Eylül ayı ve ilk 9 aylık dış ticaret verilerini açıkladı. Ocak - Eylül dönemini kapsayan yılın ilk üç çeyreği ihracat rakamlarına göre Konya ihracatını yüzde 6,1 artırarak 2 milyar 608 milyar dolar ihracat yaptı. Türkiye ihracatından aldığı payı yüzde 1,69'a yükselten Konya'nın Eylül ayı ihracatı yüzde 7,3 azalarak 301 milyon 865 bin dolar oldu. TİM tarafından açıklanan ihracat verilerini değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, "Yılın ilk üç çeyreğinde Türkiye'nin ihracatı yüzde 3,2 artarken aynı dönemde Konya'nın ihracatı yüzde 6,1 artarak 2,608 milyar dolara yükseldi. Şehrimiz 2024'ün son çeyreğinde daha yüksek oranda ihracat gerçekleştirecektir. İhracatımıza katkı sağlayan tüm firmalarımızı ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Konya'nın İhracatı Yüzde 6,1 Arttı - Son Dakika

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