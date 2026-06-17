Konya'nın İSO 500 Başarısı - Son Dakika
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Konya'nın İSO 500 Başarısı

17.06.2026 13:46
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KSO ve KTO başkanları, İSO 500 listesine giren Konya firmalarını tebrik etti.

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen ve Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2025" listesindeki Konya firmalarını tebrik etti.

Büyükeğen, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'nın listeye giren 8 firmayla gücünü koruduğunu belirtti.

Sanayiciler için 2025'in kolay geçmediğini aktaran Büyükeğen, "Artan maliyetler, dünyadaki küresel stres ve savaşlar, dış pazarlardaki durgunluk, yüksek enflasyon ve finansman sıkıntılarına rağmen Konyalı sanayiciler üretim, istihdam ve ihracat iştahını koruyor. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı, İSO 500 listesinde yer alma başarısı gösteren firmalarımızı ve çalışanlarını yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Öztürk ise bu başarının Konya sanayisinin güçlü altyapısının, girişimci ruhunun ve üretim kültürünün önemli bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Konya'nın sahip olduğu üretim kabiliyeti, sanayi tecrübesi, girişimci insan kaynağı ve ihracat potansiyeliyle, ülkenin kalkınma yolculuğuna güçlü katkı sunduğunu vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"İSO 500 listesine giren firmalar, yalnızca kendi sektörlerinde değil, Konya ekonomisinin genel gelişiminde de önemli bir rol üstleniyor. Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alarak bizlere gurur yaşatan firmalarımızın yöneticilerini, temsilcilerini ve tüm çalışanlarını yürekten kutluyorum. Konya sanayisi, bugün sadece iç pazara üretim yapan değil, dünyanın farklı coğrafyalarına ulaşan, yüksek rekabet gücüne sahip, yenilikçi ve dinamik bir yapıya kavuşmuştur. İSO 500 listesinde yer alan firmalarımızın başarısı, aynı zamanda Konya'nın güçlü tedarik zincirinin, nitelikli iş gücünün ve üretime dayalı ekonomik yapısının da başarısıdır."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya'nın İSO 500 Başarısı - Son Dakika

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