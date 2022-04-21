Konya'nın tarihi pazarlarında bayram hareketliliği - Son Dakika
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Konya'nın tarihi pazarlarında bayram hareketliliği

21.04.2022 16:50
Konya'nın tarihi pazarlarında bayram hareketliliği

Ramazan Bayramına sayılı günler kala Konya'nın Tarihi Bedesten Çarşısı ve Kadınlar Pazarı'nda bayram hareketliliği yaşanıyor.

Ramazan Bayramına sayılı günler kala Konya'nın Tarihi Bedesten Çarşısı ve Kadınlar Pazarı'nda bayram hareketliliği yaşanıyor.

Ramazan Bayramı yaklaşırken, çarşı pazarda da hareketlilik arttı. Bayram öncesi alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar, Konya'nın Tarihi Bedesten Çarşısı ve Kadınlar Pazarı'nda yoğunluk oluşturdu. Alışverişe gelen vatandaşlar şeker ve bayramlıklarını almaya başladı. Esnaflar da pandemi süresince yaşanan durgunluktan sonra bu yılki bayramdan umutlu.

Alışverişe çıkan Fatih Mehmet Tokdemir, çok güzel bir bayram öncesi yaşandığını belirterek, "Ramazan Bayramına kavuşmanın mağfiretini, bereketini, güzelliğini yaşayacağız inşallah. Çarşı, pazar neşeli, şenlikli. Herkes alış verişinden razı. Alan da razı, satan da razı. Herkes bütçesine göre bir şekilde alıyor. Anneme saksılık çiçek aldım. Konya'mızın meşhur peynirlerini aldım. Nostaljik, çocukluğumuzun şekerlerini aldım. Her şey çok güzel elhamdülillah" dedi.

Ahmet Gönen de, "Bayram alışverişi çok güzel geçiyor. Torunlara, misafirlere şeker aldık. Fiyatlar normal ama pahalı olanlar da var" ifadelerini kullandı.

Tarihi Bedesten Çarşısı esnaflarından Hüseyin Kula ise, "Bayram alış verişleri başladı. Biz 1 hafta, 10 gündür şeker satıyoruz. Azar azar gidiyor, vatandaş alıyor. Bu sene patlak verecek çünkü vatandaşlar 4 kez bayram yapamadı, özledi" diye konuştu. - KONYA

Konya'nın tarihi pazarlarında bayram hareketliliği
Konya'nın tarihi pazarlarında bayram hareketliliği
Konya'nın tarihi pazarlarında bayram hareketliliği
Konya'nın tarihi pazarlarında bayram hareketliliği
Konya'nın tarihi pazarlarında bayram hareketliliği

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Ramazan Bayramı, Bayram, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konya'nın tarihi pazarlarında bayram hareketliliği - Son Dakika


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