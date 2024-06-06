Konya Ekonomi Forumu'nda Konya'nın yeni sanayi stratejisi tartışıldı

Ekonomi

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından Ekonomi Gazetesi iş birliğiyle Konya'da ilk defa Ekonomi Forumu düzenlendi. Ekonomiye ve şehrin sanayi geleceğine dair gelişmelerin konuşulduğu Konya Ekonomi Forumu'nda Oda Başkanı Mustafa Büyükeğen, TEPAV'la birlikte yaptıkları "Konya İçin Yeni Bir Kalkınma Stratejisi" Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı. Büyükeğen, Konya'nın yeni sanayi stratejisinin "ilçelerle birlikte üretim odaklı topyekün kalkınma" olduğunu vurguladı.

Konya'da ilk defa gerçekleştirilen Konya Ekonomi Forumu, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Memiş Kütükcü, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konyalı sanayiciler ve çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştirildi.

"Sanayi odaklı gelişimde, ilçelerin rolü geliştirilmeli"

Konya Ekonomi Forumu'ndaki konuşmasında Konya'nın 50 yıldır önemli bir sanayileşme mücadelesi vererek, Türkiye'nin öncü sanayi şehirlerinden biri haline geldiğinin altını çizen Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, TEPAV ile birlikte hazırlanan "Konya İçin Yeni Bir Kalkınma Stratejisi" Araştırması raporundan öne çıkan üç konunun altını çizdi: "Orta Anadolu'da Konya merkezli yeni bir sanayi aksı oluşturularak, Marmara havzasındaki yatırımlar planlı bir şekilde bu akslara kaydırılmalıdır. Konya'mızın sanayi odaklı yeni kalkınma stratejisinde ilçelerimizin rolü geliştirilmelidir. Şehrimizin yetenek havuzunu mutlaka ama mutlaka genişletmek zorundayız."

Konya'nın yeni bir sıçrama tahtasında olduğuna ve buradan daha yukarıya gidebilmek için yeni ve sürdürülebilir bir kalkınma stratejisine ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Büyükeğen, yeni dönemde ilçelerdeki organize sanayi bölgelerini de kapsayan bir sanayileşme modeli ortaya koymak istediklerini dile getirdi. Marmara Havzası'nın depremler ve afetlere karşı kırılganlığının, ülkemizin ekonomi güvenliğini ciddi oranda tehdit ettiğini ve Orta Anadolu'da Konya merkezli yeni bir sanayi havzası oluşturularak, sanayi yatırımlarının buralara kaydırılmasının önemine vurgu yapan Başkan Büyükeğen, "Bu yeni sanayi havzasının hem Marmara Havzasının yükünü hafifleteceğini hem de ülkemizin ekonomi güvenliğine ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Konya'mızda 12 organize sanayi bölgemiz var. Biz Konya Sanayi Odası olarak artık, Konya'mızın ilçelerini ve ilçe OSB'lerimizi de kapsayan bir sanayileşme modeli ortaya koymak istiyoruz. Gerek Marmara Havzasından gelecek yatırımların, gerekse Konyalı sanayicilerimizin yapacağı yeni yatırımlar için öncelikli adres; ilçe OSB'lerimiz olmalıdır görüşündeyiz. Yani raporumuzda Konya'mıza, ilçelerimizle birlikte, üretim odaklı topyekun bir kalkınma modeli öneriyoruz. Tabii tüm bunlara sadece yatırım, yani fabrika olarak bakmamalıyız. Şehrimizin yetenek havuzunu, ilçelerimizle birlikte geliştirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Yeni yatırımların ilçelere yapılması şehrin en önemli menfaatlerinden olacaktır"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, ilçelerdeki organize sanayi bölgelerine yatırım yapmanın ve sanayi alanları oluşturmanın önemine dikkat çekti. Belediye olarak ekonominin gelişmesi ve istihdamın artmasının en önemli gündem maddeleri olduğunu söyleyen Altay, "Artık Konya merkezde yeni sanayi alanları oluşturmak yerine, mevcutların ekonomik katma değerlerini yükseltmek, nitelikli insanların çalışacağı alana çevirmek ve ilçelerde istihdamın olduğu yerde yeni sanayi alanları açmak şehrimizin en önemli menfaatlerinden birisi olacaktır" diye konuştu.

Konya'ya yüksek teknoloji kazandırılması adına Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nin kurulmasının önemli olduğuna değinen Başkan Altay, bölgeye yeni yatırımların yapılacağı müjdesini vererek şunları söyledi: "Aselsan Konya ile güzel başlangıç yapılması şehrimiz için önemliydi. Savunma sanayi firmalarının burada yatırım yapması için çaba sarf ediyoruz."

"Sanayi Odasının girişimleri takdire şayan"

Son olarak konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan da, Türkiye'nin en seçkin ekonomistlerinin Konya'da bulunduğunu ve Konya'da böyle bir organizasyonun düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Vali Özkan, şöyle devam etti: "Ülkelerin ve insanların ihtiyacı nedir, bunların sağlıklı bir şekilde analizlerinin yapılarak, stratejiler belirlemek ve daha sonra bu stratejileri ve faaliyetleri yapacak birimlerin etkileşimi, iletişimi olması çok önemli. Sanayi Odamızın bu noktadaki girişimleri takdire şayan. Türkiye'nin en seçkin ekonomistlerinin ilimize gelerek, şehrimizin kalkınmasına yönelik yapılması gerekenler nelerdir, her birimize düşen görevler nelerdir böyle bir çalışmanın olması yüksek derecede katma değer oluşturur diye düşünüyorum."

6 farklı panelist, Konya ve Türkiye ekonomisine ilişkin görüşlerini paylaştı

Açılış konuşmalarının ardından TEPAV Program Direktörü H. Ekrem Cunedioğlu, Konya Sanayi Odası ile TEPAV'ın birlikte hazırladığı, 'Konya İçin Yeni Bir Kalkınma Stratejisi' konulu sunumunu gerçekleştirerek, rapor hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu. Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, 'Yakın Gelecekte Reel Sektörü Neler Bekliyor' başlıklı konuşmasında öngörülerini paylaşırken, Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar da, 'Yeni Dönemde Firmalar Finansal Riskten Nasıl Korunacak' temalı konuşmasında riskten korunma stratejilerini anlattı. Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası (TSKB) Direktörü ve Baş Ekonomist Dr. Burcu Ünüvar'ın, 'Ekonomi ve Piyasa Perspektifinden Küresel Yeşil Dönüşüm ve Türkiye'ye Etkileri'ni anlattığı Konya Ekonomi Forumu'nda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eski Başkan Yardımcısı ve Ekonomi Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Fatih Özatay ise, 'Para Politikası Yeteri Kadar Sıkı mı? Sıkı Para Politikası İhracatçıları Nasıl Etkileyecek?" adlı sunumu gerçekleştirdi.

Forumun son konuşmacısı İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Stratejisi ve İş Geliştirme Direktörü Şant Manukyan da, 'Küresel Piyasalardaki Gelişmelerin Türk Ekonomisine Etkisi' konulu bir sunum gerçekleştirerek, katılımcıların sorularını yanıtladı. - KONYA