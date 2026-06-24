Konya Ovası'nda Arpa Hasadı Başladı - Son Dakika
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Konya Ovası'nda Arpa Hasadı Başladı

Konya Ovası\'nda Arpa Hasadı Başladı
24.06.2026 09:38
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Konya Ovası'nda arpa hasadına başlandı, beklenen rekolte yıllar içindeki en yüksek seviyeye ulaşacak.

Tahıl ambarı Konya Ovası'nda hububat hasadının ilk adımı olan arpa tarlalarına biçerdöverler girdi. Sezonda erken ürün hasadından kaçınılması uyarısında bulunan uzmanlar, geçmiş 10 yılın en yüksek rekolte rakamlarının elde edilmesinin beklendiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovasında arpa hasadı başladı. Yüzölçümünün yüzde 47'si tarım arazisi olarak kullanılan Konya'da, geçen yıllarda kuraklık ve yağış yetersizliği nedeniyle rekoltede ciddi oranda düşüşler meydana geldi. Bu yıl beklenen yağışların ovaya düşmesiyle beraber, rekolte beklentisinde büyük artış oldu.

"31 ilçemizde verimin, rekoltenin yüksek olacağını tahmin ediyoruz"

Son 10 yılın en yüksek rekoltesinin elde edilebileceğine dikkat çeken Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, "Son birkaç yıl içerisinde ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de doğal afetlerden kaynaklı gerek don, kuraklık kaynaklı birkaç senedir verim kayıpları yaşıyorduk. Çok şükür bu sene tohumların ekilmesi ile birlikte düzenli bir yağış aldık. Dolayısıyla tohumların ekilmesi ile birlikte hasat dönemine kadar sürekli gözlemlerimizi yaptık. Doğal afet kaynaklı herhangi bir zararımız söz konusu değil. Yağışlarımız hasat dönemine kadar düzenli bir şekilde gerçekleşti. Bundan önceki birçok senede yaşadığımız kayıpları bu sene inşallah yaşamayacağız. Yapmış olduğumuz gözlemlerde tüm ilçelerimizde, 31 ilçemizde verimin, rekoltenin yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Konya genelinde yaklaşık 10 milyon dekarlık alanda arpa ve buğday ekiliş alanımız var. Bu ürünlerin hasat edilmesinde çiftçilerimizin çok acele etmemesi gerektiğini söylüyoruz. Çünkü nemli olduğu takdirde depolamaya uygun değil. Biraz daha kurumasını beklesinler. Tahminlerimiz, meteorolojiden aldığımız veriler, bizim fenolojik gözlemlerimiz belki de Konya'mızda son yaklaşık 10 yıl içerisinde en yüksek verimi bu sene almış olacağız. Dolayısıyla bundan da çok mutluyuz" dedi.

"Sulu arazide toprağın yapısına, kalitesine göre bin kiloya varan ürünlerimiz olacak diye düşünüyoruz"

Bu sezonda beklentilerinin üzerinde rekolte aldıklarına dikkat çeken Selçuklu Ziraat Odası Başkanı İsmail Toklu, "2025 yılını yaşadıktan sonra 2026'da bu verimlerin gerçekleşmesi çiftçiler adına bizi gerçekten memnun etti. Geçen sene zirai don, kuraklık sonrasında bu sene sonbaharda tohumu toprağa atmamızın sonrasındaki yağışlar, ilkbaharda çok güzel gelen yağışlar başak boyumuzu, sap boyumuzla birlikte şu anda da dane verimine etki etmeye başladı. Biz bu sene Selçuklu ilçesi ve Konya yöresi kıraç olaraktan 250 ile 450 kilo bandında bekliyoruz. Sulu arazide de 500 ve 600 kilo bandında, hatta bazı yerlerde toprağın yapısına ve kalitesine göre de 900 ile bin kiloya varan ürünlerimiz olacak diye düşünüyoruz. TMO yetkililerinin ifadesine göre 21. günden sonra ürünlerin ücretlerini üreticilere vereceklerini, arpa için ikinci kalite 12 bin 750 lira, birinci kalite 13 bin lira gibi bir fiyat açıkladılar. Üreticilerimiz beklesinler, randevularını alsın, kendileri alamıyorlarsa ziraat odamıza gelsinler, biz randevularını alalım ve ürünlerimizi TMO'ya teslim edelim. Ürünlerimiz, ederi kadar satılsın" şeklinde konuştu.

"80 noktanın üzerinde hububat alımı için gece gündüz gözetmeden üreticilerimizin yanında olacağız"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Konya Başmüdürü Mehmet Barlak ise, "Toprak Mahsulleri Ofisi olarak da hasadın başladığı lokasyonlarda toplam 53 noktada randevuları aktif hale getirdik. Üretimimizin arz ettiği tüm ürünleri alabilecek düzeydeyiz. Önümüzdeki süreçte hasat olacak diğer noktalarda da, toplam açılacak olan ekiplerle beraber 80 noktanın üzerinde hububat alımı için gece gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeden üreticilerimizin yanında olacağız" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya Ovası'nda Arpa Hasadı Başladı - Son Dakika

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