Konya Ovası\'nda Hububat Hasadı Tamamlandı

Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'nda yaklaşık 10 milyon dekar alanda hububat hasadı tamamlandı. Hububat sezonunda kurak bir dönemin geride bırakıldığına dikkat çeken (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz yeni sezon hububat ekiminde çiftçiler 'su tasarruflu ürün' tercih edin uyarısında bulundu.

Yüzölçümünün yüzde 67'si tarım arazisi olarak kullanılan Konya'da, 595 bin hektar alanda sulu tarım yapılıyor. Uzmanlar, beklenen yağış periyodunda kayma olduğunu, çiftçilerin ekim aşamasında bu durumu dikkate alması gerektiği uyarısında bulundu.

"Bu şekilde bir sezon daha yaşanırsa bu sefer ciddi anlamda verim kayıpları yaşanabilir"

Hububat sezonunda kurak bir dönemin geride bırakıldığına dikkat çeken Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Konya bölgesinde geçtiğimiz son 3 yılda ciddi anlamda bir kuraklık yaşadık. Bu da tabii yer altı ve yer üstü sularımızda ciddi anlamda çekilmelere neden oldu. Önümüzdeki yıllarda nasıl olacağını bilemiyoruz ama böylesi bir yıl bir daha yaşanırsa sularımızda çok ciddi anlamda azalmalar söz konusu olacak. Çiftçilerimizin buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle suyu ve sulama periyotlarını göz önünde bulundurarak ürün desenlerine karar vermeleri gerekir. Önümüzdeki yıl inşallah bol yağışlı bir sezon geçiririz. Lakin bu şekilde bir sezon daha yaşanırsa bu sefer ciddi anlamda verim kayıpları yaşanabilir" dedi.

"Yeşil mahsul ürünlerinin alanlarını biraz daha daraltmalarını bu dönemlerde çiftçilerimize tavsiye ediyoruz"

Su tüketimi noktasında tasarruf uyarısında bulunan Kırkgöz, "Özellikle hububat ürünlerine çiftçilerimizin biraz daha ağırlık vermelerini, yeşil mahsul ürünlerinin alanlarını biraz daha daraltmalarını bu dönemlerde tavsiye ediyoruz. Suyu çok tüketen ürünlerin maliyetlerinin de yüksek olduğunu bunun yanında karlılıklarının da yüksek olduğunu biliyoruz. Çiftçilerimizin birim alandan daha yüksek para kazanmak için yeşil mahsule yönlendiğini de biliyoruz. Özellikle bu yıl yağlık ayçiçeği ve çerezlik ayçiçeği fiyatlarının iyi olması çiftçilerimizi önümüzdeki yıl ayçiçeği ekilişine yönlendirecek gibi gözüküyor. Tabii ayçiçek ürünü suyu diğer yeşil mahsullere göre daha az tüketen bir ürün. Biz de o konuda çiftçilerimizi destekliyoruz. Özellikle mısır ekiliş alanlarını biraz daraltmalarını bunun yanında hububat alanlarını artırmalarını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Hububatlarını yağışları bekleyerek ekilişlerini yapmalarını tavsiye ediyoruz"

Yeni hububat sezonu için ekim işlemlerinin başlayacağına dikkat çeken Kırkgöz, "Önümüzdeki süreçte hububat ekilişleri başlayacak. Çiftçilerimizin çok fazla acele etmelerini tavsiye etmiyoruz. Özellikle ekim ayı sonu, kasım ayının ortalarına doğru yağışları bekleyerek hububat ekimlerini yapmalarını tavsiye ediyoruz. Çiftçilerimizin burada meteorolojinin verilerini sürekli takip etmeleri lazım, bizler de ziraat mühendisleri olarak dönemsel sahada çiftçilerimize bu gerekli uyarıları yapacağız. Sahada çalışan meslektaşlarımız bu konularda kendilerini geliştirdi ve gerekli tecrübeleri kazandılar. Önümüzdeki yıl inşallah bol bereketli bir sezon olur. Ekim yaparken de çiftçilerimizin çok fazla derin ekimden kaçınmalarını ve çok fazla 'yüzlek ekim' dediğimiz sığ ekimlerden de kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Toprak hazırlığı çok önemli. Tohum yatağı dediğimiz tohumun ekildiği bölümdeki hazırlık çok önemli. Toprak hazırlığını iyi yaptıktan sonra ürün grubuna göre dengeli bir şekilde ekim yapmalarını çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. Özellikle hububatlarda da yağışlara dikkat edilmesini öneriyoruz. Toprak hazırlığında pullukla sürüm Konya bölgesinde yaygın olarak kullanılan bir alet ekipman. Burada da çiftçilerimizin topraktaki havalanmayı arttırmak amacıyla pullukla sürümü gerçekleştiriyor. Çok fazla derin sürümden kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Sürdükten sonra da çıkan kesekleri yağışlardan sonra kültüvatörlerle düzenleyip daha az kesekli bir tarla hazırlamalarını da öneriyoruz" diye konuştu. - KONYA