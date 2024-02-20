Konya Sanayi Odası Başkanı ve Vali İstişare Toplantısında Buluştu

Konya sanayisini temsil eden Konya Sanayi Odası (KSO) meslek komitelerinin başkanları, Vali Vahdettin Özkan ile istişare toplantısında bir araya geldi.
KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen'in ev sahipliğinde yapılan toplantıda komite başkanları, sektörlerin sorunlarını ve taleplerini dile getirdi, çözüm önerileri istişare edildi. Konya Sanayi Odası'nın 24 meslek komitesinin başkanlarının katıldığı toplantıda, Konyalı sanayicilerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Sanayi Odası Başkanımız tarafından bize iletilen sorunları merkezi ve yerel düzeydeki idarecilerle paylaşıyoruz. Bu toplantı vesilesi ile konuları bizzat ilgili sektörlerden, komite temsilcilerinden dinlemek iyi oldu" dedi.
Kurumlar arası iş birliğinin önemine de değinen Vali Özkan, "Bütün sektörlerin ortak sorunları nitelikli iş gücüne erişim olarak ifade edildi. Üniversite- sanayi iş birliği, İŞKUR, Milli Eğitim ve diğer birimler tek tek sizin taleplerinize göre program yapmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığımızın mesleki okulları yaygınlaştırması esasen sizin talebinizin tezahürüdür" ifadelerini kullandı.
"Konya'da mesleki eğitim seferberliği başlatıldı"
Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen de, Konya sanayisinin üretim gücünün, 24 meslek komitesinin temsil ettiği sektörlerden geldiğini söyledi. Üretimin önündeki engelleri kaldırmak adına, meslek komitesi başkanlarından kendilerine gelen sorunları çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını aktaran Başkan Büyükeğen, sektörlerin sorunlarını çözüme kavuşturmanın sanayinin gelişmesi ve daha yüksek katma değer üretmesi için çok önemli olduğuna dikkat çekti. Konya'nın güçlü bir sanayi şehri olmasına katkı veren tüm sanayicilere teşekkür eden Büyükeğen, sanayideki insan kaynağı probleminin çözümü için Mesleki Eğitim Seferberliği ilan ettiklerini belirterek, bu kapsamda imzalanan Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yönlendirme İş Birliği Protokolü hakkında bilgi verdi. Büyükeğen, "Konya Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, İl Milli Eğitim Müdürümüz ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanımızın katılımları ile 'Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yönlendirme İş Birliği Protokolü' imzaladık. Bu protokolle Konya'mızda bir mesleki eğitim seferberliği ilan etmiş olduk. Konya'daki ortaokul son sınıf öğrencilerimize mesleki eğitimi tanıtacağız. Bu öğrencilerimize, Konya Organize Sanayi Bölgemizdeki fabrikaları gezdireceğiz. Ayrıca meslek seçimi aşamasında bulunan ilk ve ortaokul öğrencilerine rehberlik desteği vererek, gençlerimizin okuldan mesleki eğitime ve iş hayatına geçişlerinin bilinçli olmasına katkı vereceğiz. Hedefimiz gençlerimizi, mesleki eğitime yönlendirerek sanayiye ve üretime kazandırmak" diye konuştu.
Konuşmaların ardından söz alan Konya Sanayi Odası Meslek Komitesi Başkanları, istihdam başta olmak üzere, GES yatırımlarında yaşanan sorunlar, işçi-işveren davalarında yaşanan problemler ile sektörlerine yönelik sorunları ve talepleri dile getirdi.
Toplantıya, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Memiş Kütükcü ile Konya Sanayi Odası'nın ve Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin yönetim kurulu üyeleri de iştirak etti. - KONYA
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