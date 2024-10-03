Konya Şeker'den Çiftçilere 403 Milyon Lira Avans - Son Dakika
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Ekonomi

Konya Şeker'den Çiftçilere 403 Milyon Lira Avans

Konya Şeker\'den Çiftçilere 403 Milyon Lira Avans

Konya Şeker, 4 Ekim'de çiftçilere 403 milyon lira avans ödemelerine başlayacak.

03.10.2024 15:53
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Konya Şeker, üretici ortaklarına verdiği söküm avans ve motorin avans ödemelerini 4 Ekim 2024 saat 17.00'de hesaplara yatırmaya başlıyor. Konya Şeker, 403 milyon 470 bin liralık nakdi avans ödemeleriyle birlikte bu yıl toplamda 2 milyar 189 milyon 974 bin liralık ayni ve nakdi avans desteği sağlamış olacak.

Konya Şeker, 2024-2025 kampanya döneminde de verdiği avanslarla çiftçisinin elini rahatlatıyor. 272 milyon 637 bin lira söküm avans desteğinin yanında 130 milyon 833 bin lira da motorin avans desteği veren Konya Şeker, bu yıl çitçisine toplamda 2 milyar 189 milyon 974 bin lira ayni ve nakdi avans desteği sağlamış olacak. PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2024-2025 kampanya döneminin söküm ve motorin avanslarını 4 Ekim 2024 saat 17.00 itibariyle üretici ortaklarımızın hesaplarına yatırmaya başlıyoruz. Toplam değeri 403 milyon 470 bin lira olan nakdi avans ödemelerimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum"

2024-2025 sezonunda pancar veriminin yüz güldürdüğüne de dikkat çeken Başkan Erkoyuncu, "Bu yıl pancar verimi hem çiftçilerimizin hem de bizlerin yüzünü güldürecek. 4 milyon ton gibi fireli pancar beklentimiz var. Kapasite artırımlarımızla da birlikte tarımın ve şekerin lokomotifi olan Konya Şeker'in şahlanışını hep birlikte göreceğiz. Çiftçilerimize bereketli, bol kazançlı güzel bir sezon diliyorum" ifadelerine yer verdi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Konya Şeker'den Çiftçilere 403 Milyon Lira Avans - Son Dakika

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