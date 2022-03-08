Konya Şeker'den pancar üreticisine 15 liralık ek prim ödemesi - Son Dakika
Üye Girişi

Konya Şeker'den pancar üreticisine 15 liralık ek prim ödemesi

08.03.2022 14:48
Konya Şeker'den pancar üreticisine 15 liralık ek prim ödemesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021-2022 üretim sezonu için şeker pancarı üreticilerine ton başına 15 Lira destek primi ödeneceğini belirtmesine müteakip Konya Şeker yetkilileri de bir açıklama yaparak ve aynı şekilde, sözleşmeli şeker pancarı üretimi yapan bütün üreticilere ton başına...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021-2022 üretim sezonu için şeker pancarı üreticilerine ton başına 15 Lira destek primi ödeneceğini belirtmesine müteakip Konya Şeker yetkilileri de bir açıklama yaparak ve aynı şekilde, sözleşmeli şeker pancarı üretimi yapan bütün üreticilere ton başına 15 lira olmak üzere, ek ödemenin yapılacağı ifade edildi.

Konya Şeker'den yapılan açıklamada, 42 milyon 769 bin 199 lira tutarındaki ek prim ödemesinin tek seferde 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 17.30'dan itibaren çiftçilerin hesabına yatırılacağı belirtildi. Attıkları bütün adımların amacının çiftçilerin daha fazla üretmesi ve ürettiklerinde de haklarını tam alabilmeleri olduğunu belirten PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilerimize yönelik müjde niteliğindeki açıklamalarına müteakip biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Pancar paralarını ödememizi tamamladık, şimdi de tüketicilerimizin hesaplarına ek prim ödemelerini yatırıyoruz. Çarşamba günü toplamda 42 Milyon 769 Bin 199 Lira tutarındaki ek prim ödemesini bütün üreticilerimize ödüyoruz" dedi.

Başkan Erkoyuncu açıklamasında şunları da söyledi: "Şunu net bir şekilde ifade etmek istiyoruz, bu ülkedeki bütün dertlerin dermanı çiftçilerimizin üretimini artırarak devam ettirmesidir. Bu anlamda, biz alımını yaptığımız bütün ürünlerde çiftçilerimizi mağdur etmeyecek, üretimin sürekliliğini sağlayacak çalışmalarımızı başta devlet kurumlarımız olmak üzere bütün paydaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Adalet çizgimizden şaşmayacağımızı ifade etmek istiyorum, bütün çiftçilerimizin alın terlerini hak ettikleri şekilde almaları bizim önceliğimizi oluşturuyor. Ülkemizdeki gıda arzında herhangi bir aksamaya biz müsaade etmeyiz. Üzerimize düşen görevi yapıyoruz, bol yağışlı bir sezon dönemdeyiz, tarlalarımızı bolca ekelim istiyoruz, üretelim ve ülkemize güvenelim. Bu memleketin üreticilerimizin üretimine ihtiyacı var ve inanıyoruz ki üretimle birçok sorunun üstesinden geleceğiz. Ton başına 15 lira olarak yapacağımız bu ödememizin de hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" diye konuştu. - KONYA

YORUMLAR
500
Beyşehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri Beyşehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri ŞANLIURFA - Göbeklitepe'ye ziyaretçi ilgisi artıyor ŞANLIURFA - Göbeklitepe'ye ziyaretçi ilgisi artıyor

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Konya, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konya Şeker'den pancar üreticisine 15 liralık ek prim ödemesi - Son Dakika


Son Dakika
14:49 Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Antalya zirvesiyle ilgili konuştu: Ukrayna'yla görüşmeye hazırız, mesele onların hazır olup olmadığı!
14:40 Seray Sever'in babası yaşamını yitirdi
14:39 Putin Rusya'yı dünyaya kapatacak: 11 Mart'ta internetin fişini çekecek!
14:34 " Adımız Odunpazarı ama kadın erkek eşitliğine inanmayacak kadar odun değiliz"! Belediyeden, "budur" dedirten afiş
14:22 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Kalender ailesi, Türkan'ın hastaneye gittiğini öğrenir
14:16 Fenerbahçe'nin Güney Korelisine hayran kalmayan yok
14:13 1 yıl önce bugün vefat etmişti! Eşi ve kızından duygusal Rasim Öztekin mesajları
14:10 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Haluk Azra'ya tuzak kuruyor
14:06 Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi? Fırıncılar Odası Başkanı: Olağanüstü bir durum olmadığı sürece...
13:58 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye deliriyor, Gülben hamile
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 14:57:14. #1.11#
SON DAKİKA: Konya Şeker'den pancar üreticisine 15 liralık ek prim ödemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement