Konya Şeker, Üreticilere Pancar Sulama ve Patates Avansı Verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Konya Şeker, Üreticilere Pancar Sulama ve Patates Avansı Verecek

Konya Şeker, Üreticilere Pancar Sulama ve Patates Avansı Verecek

Konya Şeker, 2024-2025 kampanya döneminde üretici ortaklarına 272 milyon 292 bin TL'lik pancar sulama avansı ve 23 milyon 505 bin TL'lik patates avansı vereceğini açıkladı. Avanslar, üreticilerin hesaplarına yatırılacak ve desteklerin önümüzdeki süreçlerde de artarak devam edeceği belirtildi.

10.07.2024 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Şeker, 2024-2025 kampanya döneminde üretici ortaklarına 272 milyon 292 bin TL'lik pancar sulama avansı ve 23 milyon 505 bin TL'lik patates avansı vereceğini açıkladı.

Konya Şeker, 2024-2025 kampanya döneminde üretici ortaklarına mali destek sağlamak amacıyla pancar sulama ve patates avansı veriyor. Bu çerçevede Konya Şeker 272 milyon 292 bin TL'lik pancar sulama avansı ve 23 milyon 505 bin TL'lik patates avansı verecek. Konya Şeker, 272 milyon 292 bin TL'lik sulama avansını bugün saat 17.00'dan itibaren üretici ortaklarının hesabına yatıracak. 23 milyon 505 bin TL'lik patates avansı ise 11 Temmuz Perşembe günü saat 17.00 itibariyle hesaplara geçmiş olacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "Üretici ortaklarımızın finansal yükünü hafifletmek ve üretim sürecinde daha rahat hareket etmelerini sağlamak amacıyla 272 milyon 292 bin TL'lik pancar sulama avansını bugün saat 17.00'den itibaren, 23 milyon 505 bin TL'lik patates avansımızı ise Perşembe günü saat 17.00'den itibaren hesaplara yatırmaya başlıyoruz. Avanslarımızın çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Konya Şeker'in üreticisini her zaman desteklediğini de sözlerine ekleyen Başkan Erkoyuncu, desteklerin önümüzdeki süreçlerde de artarak devam edeceği bilgisini paylaştı. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya Şeker, Üreticilere Pancar Sulama ve Patates Avansı Verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:02 Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
12:22 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç Özel’i de İmamoğlu’nu da üzecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek
12:11 Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı
12:09 Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan çocuk, psikolojik sorunlar yaşıyor Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan çocuk, psikolojik sorunlar yaşıyor
11:19 Etimesgut Belediyesi’nden tartışma yaratacak karar 15 Temmuz’da hiçbir etkinlik yapılmayacak Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak
13:16 Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı
12:32 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor
12:11 Kariyerinde bir ilki yaşayacak Mario Balotelli’den sürpriz hamle Kariyerinde bir ilki yaşayacak! Mario Balotelli'den sürpriz hamle
11:58 Usta isimler aynı kadroda Siyah Kalp dizisinin oyuncularından ilk kareler geldi Usta isimler aynı kadroda! Siyah Kalp dizisinin oyuncularından ilk kareler geldi
11:40 Araç muayenesinde emsal karar Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi Araç muayenesinde emsal karar! Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi
11:21 Dervişoğlu’ndan hükümete “Defolun gidin“ tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı Dervişoğlu'ndan hükümete "Defolun gidin" tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı
11:18 Özgür Özel Şam’a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak Özgür Özel Şam'a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak
11:02 Bruce Willis’in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi Bruce Willis'in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 14:03:37. #1.12#
SON DAKİKA: Konya Şeker, Üreticilere Pancar Sulama ve Patates Avansı Verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement