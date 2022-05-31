Konya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Konya Ticaret Borsası

31.05.2022 16:19
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,431-6,679 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,431-6,679 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday6,7836,884

Ekmeklik kırmızı sert buğday6,4316,679

Ekmeklik beyaz sert buğday6,8096,809

Kırmızı diğer ekmeklik buğday6,4156,417

Beyaz diğer ekmeklik buğday6,3036,903

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar6,3026,574

Mısır5,9016,357
Kuru fasulye17,25517,255

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Kaynak: AA

Ticaret, Buğday, Mısır, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya Ticaret Borsası - Son Dakika


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