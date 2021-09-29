Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,7, en yüksek 3,071 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,7
|3,071
|Ekmeklik diğer buğday
|2,704
|2,762
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,795
|3,005
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,656
|2,825
|Makarnalık buğday
|3,212
|3,212
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,512
|2,535
|Mısır
|2,58
|2,812
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,4
|8,26
Kaynak: AA
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