Üye Girişi
Konyaaltı'nda doludan zarar gören hayvancılara Büyükşehir'den destek - Son Dakika

Konyaaltı'nda doludan zarar gören hayvancılara Büyükşehir'den destek

09.02.2022 11:18

Konyaaltı'nda doludan zarar gören hayvancılara Büyükşehir'den destek Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ilçesinde geçen hafta etkili olan dolu yağışı nedeniyle ağılı ve ahırı çöken vatandaşlara yeni ağıl ve ahır yapıyor.

Konyaaltı'nda doludan zarar gören hayvancılara Büyükşehir'den destek

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ilçesinde geçen hafta etkili olan dolu yağışı nedeniyle ağılı ve ahırı çöken vatandaşlara yeni ağıl ve ahır yapıyor.

Antalya'da 3 Şubat Perşembe günü sabah 04.00 saatlerinde başlayan yoğun dolu yağışı nedeniyle Konyaaltı ilçesine bağlı Doyran ve Akdamlar Mahallesinde bazı vatandaşların ağıl ve ahırlarında çökme meydana geldi. Akdamlar Mahallesi'nde İsmet Taşkın'a ait ağıl çatısı biriken dolu nedeniyle oluşan yükü taşıyamayınca çöktü. Ağılın altında kalan 46 keçi telef oldu.

"46 keçi telef oldu"

Yaşanan olayın ardından Akdamlar Muhtarı Osman Yılmaz, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni arayarak yardım istedi. Bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri inceleme yaptı. İki ağılından birisinin dolu nedeniyle çöktüğünü söyleyen çoban İsmet Taşkın, "46 keçim telef oldu. İçlerinde anaç keçilerim vardı. Yaralı keçiler de var. Durumları ağır. Sağ olsun muhtarımız Büyükşehir Belediyesi'ni arayıp yardım istedi. Ekipler inceleme yaptı. Ağılımı yeniden inşa edecekler" dedi.

"Ahırımızı yeniden yapıyorlar"

Doyran Mahallesi'nde ise Hüseyin Karadaş'ın ahırında da çökme meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri yıkılan ahırda da tespit yaptı. Ahırın yerine yenisini inşa etmek üzere çalışmalara başlandı. Hüseyin Karadaş'ın eşi Emine Karadaş, "Sabah uyandığımızda her yer bembeyazdı. Aklımıza hayvanlarımız geldi. Ahırın içerisine girip tüm hayvanları dışarı çıkardık. Olay yaşandıktan hemen sonra Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle iletişime geçtik. Hemen gelerek inceleme ve tespit yaptılar. Ahırımızı yeniden yapıyorlar" diye konuştu.

Konyaaltı'nda doludan zarar gören hayvancılara Büyükşehir'den destek
Konyaaltı'nda doludan zarar gören hayvancılara Büyükşehir'den destek
Konyaaltı'nda doludan zarar gören hayvancılara Büyükşehir'den destek
Konyaaltı'nda doludan zarar gören hayvancılara Büyükşehir'den destek
Konyaaltı'nda doludan zarar gören hayvancılara Büyükşehir'den destek
Konyaaltı'nda doludan zarar gören hayvancılara Büyükşehir'den destek

YORUMLAR
500

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konyaaltı'nda doludan zarar gören hayvancılara Büyükşehir'den destek - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
12:15 Epilasyon merkezindeki silahlı kavgada yeni detay! Olay yanlış anlamadan çıkmış
12:11 Suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın küçük oğlunun hayrete düşüren fotoğrafları! Lüks araçlarla direksiyon başında poz
12:06 2. Kadir Şeker vakasında tahliye! Eşini ve kızını bıçaklayan adamı engellerken yaralayan genç serbest bırakıldı
11:58 Pandemi'de çalıştıkları için şirket, çalışanlarını tatile gönderiyor!
11:53 Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde neler oldu? Han, Ceylin ile ilgili ne karara vardı?
11:52 Falyalı öldürüldü, Sedat Peker'in iddiaları yeniden hatırlandı! "Ortadoğu'nun uyuşturucu patronu" demişti!
11:48 Yaralı şoförün annesi konuştu: Şafak Bey vurulunca şaşırmış!
11:35 Artık bir çay ve kahveyle akşama kadar oturulamayacak! Restoranlarda açılış ücreti dönemi
11:35 Çiller "şimdilik böyle bir şey yok" demişti! Kulat: Çiller parti kuruyor, kesin bilgi!
11:29 Ünlü şarkıcı Anne Marie, sahnede dengesini kaybedip düştü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 12:30:24. #1.12#
SON DAKİKA: Konyaaltı'nda doludan zarar gören hayvancılara Büyükşehir'den destek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement