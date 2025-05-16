Konyalı Sanayiciler Malezya'da Fuarlara Katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Konyalı Sanayiciler Malezya'da Fuarlara Katıldı

Konyalı Sanayiciler Malezya\'da Fuarlara Katıldı

KSO öncülüğündeki Konyalı sanayiciler, Malezya'daki fuarlarda yeni iş bağlantıları kurdu.

16.05.2025 14:06
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Konyalı sanayiciler, Konya Sanayi Odası (KSO) öncülüğünde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Automex 2025 ve Metaltech 2025 ile Automechanika 2025 fuarlarını ziyaret etti. Otomotiv ve metal işleme sektörlerine yönelik düzenlenen teknik iş gezisinde, Konyalı sanayiciler sektördeki son teknolojileri yerinde inceleme fırsatı elde ederken, yeni iş bağlantıları da kuruldu.

Konya'nın dış ticaretinin gelişmesine yönelik çeşitli çalışmalar yapan ve projeler geliştiren Konya Sanayi Odası, bu kapsamda yurt dışı fuarlara yönelik düzenlediği teknik iş gezilerine devam ediyor. Konya Sanayi Odası tarafından Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen Automex 2025 ve Metaltech 2025 ile Automechanika 2025 Fuarlarına, Konyalı sanayicilerin katılımıyla teknik iş gezisi düzenlendi. Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Kaçmaz, Mehmet Ali Arlı ve 15 sanayicinin katılımıyla gerçekleştirilen fuar gezisinde, otomotiv ve metal işleme sektöründeki yenilikler yerinde görüldü. İkili iş görüşmeleri gerçekleştirilerek, yeni iş bağlantıları kuruldu.

İhracata katkı sunacak

Fuara yönelik değerlendirmelerde bulunan KSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kaçmaz, ziyaretlerin Konyalı sanayiciler açısından son derece verimli geçtiğini ifade etti. Fuarda yapılan görüşmelerin ilerleyen dönemlerde şehrin ihracatına büyük katkı sunacağını aktaran Kaçmaz, "Otomotiv endüstrisi, şehrimizin en fazla ihracat yaptığı sektörlerin başında geliyor. 2024 yılında 3,5 milyar doları aşan ihracat yapan Konya'mızın, ihracatının ilk sırasında 887 milyon 859 bin dolar ihracat ile otomotiv sektörü geldi. Sektörün ihracattaki başarısını daha yukarıya taşımak için, Automechanika 2025 Fuarı'na teknik iş gezisi düzenledik. Ayrıca, Malezya'da metal işleme sektörüne yönelik düzenlenen Automex 2025 ve Metaltech 2025 Fuarlarını da Konyalı sanayicilerimiz ziyaret ederek, ikili görüşmeler yaptılar. Sanayicilerimizin buralarda gerçekleştirdikleri görüşmelerin önümüzdeki dönemlerde şehrimizin ihracatına olumlu katkı sunacağına inanıyorum" dedi.

KSO Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Kaçmaz ve Mehmet Ali Arlı, Malezya ziyareti çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel'i de ziyaret etti. Konya sanayisinin üretim ve ihracat hacmine yönelik bilgilerin verildiği ziyarette, Konyalı sanayicilerin Malezya ile daha fazla çalışabilmesi için yapılabilecek çalışmalar istişare edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kuala Lumpur, Otomobil, Ekonomi, Malezya, İhracat, konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konyalı Sanayiciler Malezya'da Fuarlara Katıldı - Son Dakika

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