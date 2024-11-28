Kooperatif İhracatı 2 Katına Çıktı

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2019 yılında kooperatiflerce yapılan ihracatın toplam tutarı 61,2 milyon dolar idi. Bu tutar 2023 yılında 95,2 milyon dolara yükseldi. İhracat yapan kooperatif sayımız 2019 yılında 12 iken bu sayı 2023 yılı itibarıyla 24'e yükseldi. Yani 2 katına yükseldi" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı Değerlendirme Çalıştayı'na katıldı. Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen çalıştaya Bakan Bolat'ın yanı sıra Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye Milli Kooperatifler Başkanı Muammer Niksarlı ve çok sayıda kooperatif birlik yöneticileri katıldı. Bakan Bolat burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma yoluyla insanların ortak ihtiyaçlarının karşılamasını sağlayan kooperatiflerin ülkemizde önem kazanması ve kooperatifçilik hareketinin gelişmesi, her sektörde varlık göstermeye başlamasından hükümet olarak büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu nedenle bugünkü çalıştayımızı ve bu çalıştayın çıktılarını ve sonuçlarını Ticaret Bakanlığı olarak büyük bir ilgi ve dikkatle değerlendireceğiz."

Kooperatiflerin dış ticarete olan ilgisinin artmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Bolat, "2019 yılında kooperatiflerce yapılan ihracatın toplam tutarı 61,2 milyon dolar idi. Bu tutar 2023 yılında 95,2 milyon dolara yükseldi. İhracat yapan kooperatif sayımız 2019 yılında 12 iken bu sayı 2023 yılı itibarıyla 24'e yükseldi. Yani 2 katına yükseldi" şeklinde konuştu.

"Kooperatiflerimizin uluslararası alanda iş birliklerinin güçlendirilmesi için çalışmalar gerçekleştiriyoruz"

Bakan Bolat, "Birleşmiş Milletler 2025 yılını "Uluslararası Kooperatifler Yılı" olarak ilan etmişti. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak 2025 yılını kooperatiflerimiz için çok önemli bir dönüm noktası, bir fırsat yılı olarak görüyoruz. Kooperatiflerimizin ülke ekonomisine sağladığı katkıların daha da artması, daha da görünürlüğünün artması, farkındalığın gelişmesi ve kooperatiflerimizin uluslararası alanda iş birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye genelinde, 27 farklı tip kooperatif ile üst birliklerinin kuruluş işlemleri, Ticaret Bakanlığımızca yerine getirilmektedir. Bu kooperatiflerin dışında kalanlar ise yapı üretimi amaçlı kurulan kooperatifler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın tarımsal üretim amaçlı kurulan kooperatifler, birliklerde Tarım ve Orman Bakanlığımızın sorumluluk ve görev alanlarında bulunmaktadır" dedi.

"Bu yılın ilk 10 ayında 652 kooperatifin kuruluşunu gerçekleştirdik"

Son 5 yılda küresel çapta çok büyük çalkantılar yaşandığını belirten Bolat, "Salgın, savaşlar ve ülkemizde ekstra olarak yaşadığımız büyük deprem felaketi. Bu yaşananlar arz ve talep dengesinde çok ciddi bozulmalar meydana getirdi. Önce salgınla beraber büyük bir üretim düşüşü, büyük bir ticaret düşüşü gerçekleşti. Böyle bir ortamda kooperatif girişimlerinin ne kadar önemli olduğunu çok açık bir şekilde önümüze getirmektedir. Zira kooperatifler; üretici ortaklar açısından ürün ve hizmetlerin en avantajlı şekilde pazarlanması, tüketici ortaklar içinse ürün ve hizmetleri en uygun maliyetlerle temin edilmesi anlamında çok önemli bir fonksiyon oynamaktadırlar. Bakanlığımızca geliştirilen bir model çerçevesinde ana sözleşmesi hazırlanan ve bilgilendirme çalışmaları yapılan Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi Modeli'nin yaygınlaşmasını çok önemli buluyoruz ve bu konuda çalışma içerisindeyiz. Bütün bu çalışmalarımız ve kooperatifçiliğin ülkemizde artan önemiyle birlikte kurulan kooperatif sayısında ciddi bir artış olduğunu görüyoruz ve bundan memnuniyet duyuyoruz. Yakın verilere baktığımızda 2019 yılında 431 kooperatif kuruluşu bizim Bakanlığımızın yetki alanı içinde yapılmış bulunmaktadır. 2023 yılı sonunda ise 793 kooperatifin kurulduğunu görmekteyiz. Bu yıl ilk 10 ay sonunda 652 kooperatifin kuruluşunu Bakanlığımız yetki alanı çerçevesinde gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. - ANKARA