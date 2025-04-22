Kooperatif Kuruluşlarına Yeni Şartlar Getirildi

Ticaret Bakanlığınca kooperatiflerin faaliyet gösterebilmesi için getirilen şarta ilişkin yapılan açıklamada, "Büyükşehir belediyesi olan illerde en az 3 bin, Büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise en az 2 bin esnaf veya sanatkar tarafından kurulması şartı getirilmiştir" denildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kooperatiflerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapılarak, kamu kaynaklarının kullanımına aracılık eden esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerinin çalışma bölgeleri, kooperatifin bulunduğu il sınırları dahilinde genişletilerek; esnaf ve sanatkarların hizmet alma noktasındaki seçeneklerinin kapsamı artırılmış, finansmana erişimleri daha da kolaylaştırılmıştır.

Yapılan değişiklik ile söz konusu kooperatifler için çalışma bölgeleri, kurulu bulundukları ilçenin bağlı olduğu ilin tamamı olarak düzenlenmiştir. Öte yandan, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerinin ana sözleşmede açıkça belirtilmek kaydıyla bulunduğu ilde faaliyet gösterebilmesi için;

Büyükşehir belediyesi olan illerde en az 3 bin, Büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise en az 2 bin esnaf veya sanatkar tarafından kurulması şartı getirilmiştir. Tebliğ değişikliği ile ayrıca, turizm geliştirme kooperatiflerinin ve gayrimenkul işletme kooperatiflerinin sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla, kuruluşlarında ortak sayısı arttırılarak en az 50 kurucu ortak tarafından kurulmasına yönelik düzenleme yapılmıştır." - ANKARA