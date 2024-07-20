Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklikle, kooperatiflerin desteklenmesine karar verilen mal ve hizmet alımlarında, hibeye esas proje tutarları için illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre Bakanlıkça hibe sağlanabilecek. Ayrıca, hibe alan kooperatiflerin aynı projeye 5 yıl içinde tekrar hibe başvurusunda bulunmaları engellenecek ve mücbir sebep nedeniyle ifası imkansız hale gelen projeler hariç tutulacak. Düzenleme 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

20.07.2024 12:47
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Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kooperatiflerin desteklenmesine karar verilen mal ve hizmet alımlarında, hibeye esas proje tutarları için illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre Bakanlıkça hibe sağlanabilecek. Bu kapsamda 1'inci, 2'inci ve 3'üncü sıradaki illerde proje tutarının yüzde 50'si, 4'üncü, 5'inci ve 6'ıncı sıradaki illerde yüzde 75'i Bakanlıkça hibe olarak karşılanabilecek.

Hibe alan kooperatifler, aynı proje konusunda 5 yıl içinde tekrar hibe başvurusunda bulunamayacak ancak ilgili kurumlardan alınan resmi belge doğrultusunda mücbir sebep nedeniyle ifası imkansız hale gelen projeye ilişkin hibe, bu uygulamadan hariç tutulacak.

Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra projenin uygulanmasını zorlaştıracak, geciktirecek veya ifasını imkansız hale getirecek bir mücbir sebep söz konusu ise sözleşme, ilgili il müdürlüğünce, proje uygulamasının herhangi bir safhasında, Bakanlığın görüşü alınarak, mevzuata uygun olarak değiştirilebilecek, durdurulabilecek veya sona erdirilebilecek. Hibe sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde kooperatife yapılmış olan ödemeler geri alınmayacak.

Düzenlemenin hibenin illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre verilmesine yönelik maddesi 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek, diğer hükümler ise bugünden itibaren geçerli olacak.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı - Son Dakika

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