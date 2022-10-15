Kooperatifler tek çatı altında toplanıyor - Son Dakika
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Kooperatifler tek çatı altında toplanıyor

15.10.2022 14:19
Kooperatifler tek çatı altında toplanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla'da Ticaret, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren tarımsal amaçlı kooperatifleri bir araya toplayacak tek bir çatı altında birleşmelerini sağlayacak güç birliğini kuruyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla'da Ticaret, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren tarımsal amaçlı kooperatifleri bir araya toplayacak tek bir çatı altında birleşmelerini sağlayacak güç birliğini kuruyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla'da faaliyet gösteren kooperatiflerin en büyük eksikliğinin birlikte çalışmak olduğundan yola çıkarak kooperatifleri bir araya toplamak için çalışmalara başladı. Muğla'da faaliyet gösteren tarımsal kooperatiflerle bir araya gelerek birçoğundan görüş alan Büyükşehir Belediyesi, kooperatifleri fiyat dalgalanmalarından korumak, karlılığı arttırmak ve ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırabilmek için kooperatiflerle ortak karar alıp Tarımsal Güç Birliği'ni kurmak için çalışmalara başladı.

İki farklı Bakanlık denetiminde faaliyet gösteren tarımsal amaçlı kooperatifler, Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bir araya gelerek güçlerini birleştirme kararı aldı.

Oluşturulan bu güç birliğine iki farklı bakanlık altında çalışan tarımsal kalkınma, tarımsal üretim ve pazarlama, kadın girişimi üretimi ve işletme kooperatifleri gibi tarımsal faaliyet gösteren kooperatifler katılım sağlayabilecek.

İl genelinde faaliyet gösteren bu kooperatifler, oluşturulan bu güç birliği ile birbirlerinin ihtiyaçlarını görerek ortak satın alma yapabilecekler. Bu sayede alımlarda yaşanan fiyat dalgalanmalarından etkilenmeden daha uygun fiyatlara alım yapma imkanları doğacak. Girdi maliyetlerini düşüren kooperatifler satış ve pazarlamalarında da tüketicilere daha uygun fiyat verebilecekler. Tek bir çatı altında toplanan kooperatifler, oluşturulan bu organizasyon ile de ürünlerini daha uygun fiyata daha geniş kitlelere ulaştırabilecek ve kazançlarını arttırmış olacaklar.

Başkan Gürün; "Tarımsal Güç Birliği ile üreten köylümüz ve Muğla kazanacak"

Muğla'da tüm kooperatiflerin bir araya gelme projesi üzerinde uzun zamandır çalışıldığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, tarım kenti olan Muğla'nın bu güç birliği ile üretimde, pazarda daha güçlü olacağını en önemlisi de hem Muğla'nın hem de üreten köylünün kazanacağını belirtti.

Başkan Gürün; "Başat ürünleri, verimli toprakları ile Muğlamız çok önemli bir tarım kenti. Aynı zamanda birbirinden eşsiz güzellikteki ilçeleri ile de bir turizm kenti. Yerli ve yabancı misafirlere ev sahipliği yapan Muğla'mızda kıyısalda tüketilen birçok ürün ne yazık ki dışardan geliyor. Oysa Muğla zeytinyağı, bal, et, süt gibi ürünler bakımında yörenin ve ülkemizin en kaliteli ürünlerini üretiyor. Birçok üretim kooperatifi imkanları doğrultusunda bu büyük pazara yeteri kadar mal sağlayamıyor ve ürünler komşu şehirlerimizden tedarik ediliyor. Tarımsal üretimde kooperatiflerimizi tek çatı altında toplayarak hem Muğla'mız hem de ülkemiz için büyük yarar getirecek bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. Güçlerini tek çatı altında birleştiren kooperatiflerimiz büyük bir güvenle fiyat dalgalanmalarından etkilenmeden, ürettikleri ürünlerin hak ettiği değerde alıcıya ulaştıracak. Zaman içerisinde markalaşma ile de Muğla'mızın bereketli topraklarının kaliteli ürünleri tüm Türkiye'de alıcısıyla buluşacak. Muğla ve üreten köylümüz kazanacak" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Türkiye, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kooperatifler tek çatı altında toplanıyor - Son Dakika

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