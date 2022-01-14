Kooperatiflerin genel kurullarına elektronik ortamdan da katılım sağlanabilecek

Kooperatiflerin genel kurullarına katılım, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanma işlemleri elektronik ortamdan da yapılabilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kooperatiflerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, kooperatif genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen ortaklar bu tercihlerini Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden (EGKS) bildirecek. Toplantıya elektronik ortamda katılan ortaklara ve temsilcilere ilişkin liste toplantı başlamadan önce EGKS'den alınacak.

Genel kurul toplantısı fiili ve elektronik ortamda aynı anda açılacak.

Ortak ve temsilci, elektronik ortamda katıldığı genel kurul toplantısında görüşlerini elektronik olarak iletecek. Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılanlar, toplantı başkanının ilgili gündem maddesine ilişkin oylamaya geçildiğini bildirmesinden sonra oylarını EGKS üzerinden kullanacak.

EGKS üzerinden oluşturulan belgeler, toplantı başkanlığını oluşturan üyeler, kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve Bakanlık temsilcisi tarafından güvenli elektronik imza ile de imzalanabilecek.