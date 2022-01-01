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Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş - Son Dakika

Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş

01.01.2022 14:35

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da Boğaz Köprüleri için alınacak yeni ücretleri açıkladı. Buna göre köprülerde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, bugünden itibaren eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak düzenlendi. Bu gelişme üzerine 2017 yılında köprülere kurulan ve dönemin bakanı tarafından "Güvenlik için yapıldı" denilen sistemin, çift yönlü olarak ücret alınması nedeniyle yapıldığı anlaşıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da bugünden itibaren geçerli olacak köprü ve Avrasya Tüneli ücretlerini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir. Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

KÖPRÜLERDEN ÇİFT YÖNLÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 16.50 TL OLDU

Geçtiğimiz yılbaşında 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri geçiş ücreti tarifeleri yüzde 26 zamlanmış ve otomobillerin geçiş ücreti 10.5 liradan 13.25 liraya yükseltilmişti. 2022 yılı itibariyle, araç sahipleri geçiş ücreti tek yön yerine çift yönlü olacak ve araç sahipleri toplam 16.50 lira ödeyecek.

BAKAN, SİSTEM İÇİN "GÜVENLİK AMACIYLA KURULDU" DEMİŞTİ

Sözcü'nün haberine göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sadece Avrupa- Asya yönünde değil Asya-Avrupa yönünde de ücret alınmasını sağlayacak olan sistem 2017'de yılında kurulmuştu. O dönem köprüyü kullanan araç sahiplerinin hem gidişte hem de dönüşte para ödeyeceğine ilişkin iddiaların gündeme gelmesi üzerine dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 21 Ekim 2017'de televizyonda katıldığı bir canlı yayında iddiaları yalanlamıştı.

Arslan, "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde serbest geçiş yaptık. Trafik akışını kolaylaştırdık. Ters yönde TAK sistemi kurduk. Güvenlik amacıyla kurduk, 27-28 gün İstanbulluları biraz mağdur ettik. Önceki gün hizmete aldık. Bu güvenlik amacıyla kurulan bir sistemdir. Bu kesinlikle çift yönlü ücretlendirmeye yönelik yapılan bir işlem değildir."

AVRASYA TÜNELİ'NDEN GEÇMENİN BEDELİ 53 LİRA

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca, "Avrasya Tüneli'nde ise otomobil geçiş ücreti 05:00-24:00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00:00 – 05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

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Fatih Sultan Mehmet, Avrasya Tüneli, Türk Lirası, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce 'Güvenlik' nedeniyle kurulmuş - Son Dakika Ekonomi


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