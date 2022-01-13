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KOSGEB 'den Çorum'daki KOBİ'lere 17,9 milyon TL destek - Son Dakika

KOSGEB 'den Çorum'daki KOBİ'lere 17,9 milyon TL destek

13.01.2022 17:11
KOSGEB 'den Çorum'daki KOBİ'lere 17,9 milyon TL destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı tarafından 2021 yılında Çorum'da 567 KOBİ'ye 17 milyon 921 bin TL kaynak sağlandığı açıklandı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı tarafından 2021 yılında Çorum'da 567 KOBİ'ye 17 milyon 921 bin TL kaynak sağlandığı açıklandı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı (KOSGEB) Çorum İl Müdürlüğü tarafından Çorum'da KOBİ'lere sağlanan desteklerle ilgili veriler açıklandı. Açıklamada, Çorum'daki 567 KOBİ'ye 17 milyon 921 bin TL kaynak sağlandığı ifade edildi. Kentteki KOBİ'lerin yönetim becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmek, Ar-Ge ve inovasyona dayalı faaliyetlerini artırmak, girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek için çalışmaların etkin bir şekilde sürdürüldüğünün ifade edildiği açıklamada, 2021 yılı içerisinde 30 işletmeye 'AR-GE inovasyon ve endüstriyel uygulama' kapsamında 1 milyon 372 bin 763 TL, 'AR-GE', 'ÜR-GE' ve 'inovasyon' destek programları kapsamında 4 işletmeye 179 bin 639 TL, 'genel destek' programı kapsamında 6 işletmeye 43 bin 661 TL, 'işletme geliştirme destek programları' kapsamında 118 işletmeye 2 milyon 426 bin 381 TL, 'girişimcilik programı' kapsamında 11 işletmeye 77 bin 435 TL, 'girişimciliği geliştirme destek' programı kapsamında 275 işletmeye 9 milyon 219 bin 878 TL, 'KOBİGEL KOBİ gelişim' programı kapsamında 2 işletmeye 209 bin 483 TL, 'KOBİ tekno yatırım destek programı' kapsamında 3 işletmeye 153 bin 736 TL, 'işbirliği güçbirliği' programı kapsamında 3 işletmeye 947 bin 449 TL, 'mikro ve küçük işletmelere hızlı destek' programı kapsamında 97 işletmeye 2 milyon 792 bin 676, ve 'yurtdışı pazar destek' programı kapsamında ise 18 işletmeye 497 bin 909 TL destek verildiği kaydedildi. - ÇORUM

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Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Araştırma Geliştirme, Türk Lirası, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KOSGEB 'den Çorum'daki KOBİ'lere 17,9 milyon TL destek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: KOSGEB 'den Çorum'daki KOBİ'lere 17,9 milyon TL destek - Son Dakika
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