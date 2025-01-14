KOSGEB'den GTO Üyelerine Destek Programları Tanıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

KOSGEB'den GTO Üyelerine Destek Programları Tanıtıldı

KOSGEB\'den GTO Üyelerine Destek Programları Tanıtıldı

KOSGEB'in 20 milyon TL'ye kadar destek sunan programları Gaziantep Ticaret Odası'nda tanıtıldı.

14.01.2025 16:51
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Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve KOSGEB Gaziantep İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında KOSGEB tarafından hayata geçirilen ve 20 milyon TL'ye kadar destek sunan "Kapasite Geliştirme Destek Programları" tüm detaylarıyla GTO üyelerine anlatıldı.

Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) Projesi kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın yanı sıra KOBİ'lere önemli avantajlar sunan Girişimci Destek Programı, Küresel Rekabetçilik Destek Programı, KOBİ Dijital Destek Programı, KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı hakkında da sunumlar yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, sermaye ve tecrübe açısından ne kadar yetkin olursa olsun her işletmenin zaman zaman desteğe ihtiyaç duyacağını vurgulayarak KOSGEB desteklerinin de KOBİ'ler için kritik önem taşıdığını belirtti.

Hem ulusal hem de küresel ekonomide yaşanan enflasyonist baskılar, yüksek maliyetler, daralan piyasa şartları ve jeopolitik gelişmelerin, işletmeleri her zamankinden daha fazla zorladığını ifade eden Yıldırım, "Ancak her zorluk, beraberinde fırsatları da getirir. Bu zorluklarla başa çıkmak ve fırsatları değerlendirmek için KOBİ'lerimizin kapasite geliştirme yatırımları hayati öneme sahiptir. Özellikle, Suriye'de yeni dönemde başlayacak olan yeniden yapılanma sürecinde aktif rol almak ve bu süreçten azami fayda sağlamak istiyorsak; işletmelerimizin kapasitelerini artırması, rekabet güçlerini geliştirmesi ve yeni pazarlara açılma vizyonu edinmesi gerekmektedir. Gaziantep Ticaret Odası olarak, üyelerimizin Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde aktif rol alması ve bu süreçten maksimum fayda sağlaması için güçlü temaslar kuruyor, projeler geliştiriyor ve hem ulusal hem de uluslararası kaynaklardan destek temin etmeye çalışıyoruz. Bu çabaların başarıya ulaşması için işletmelerimizin de KOSGEB destekleri gibi imkanları aktif bir şekilde değerlendirmesi ve sürece dahil olması büyük önem taşıyor" dedi.

Başkan Yıldırım'ın ardından kürsüye gelen KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Dr. Muhammed Paksoy ise Kapasite Geliştirme Destek Programı ve KOSGEB tarafından sunulan destek paketleri hakkında sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

GTO üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği bilgilendirme toplantısı soru-cevap bölümüyle sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi KOSGEB'den GTO Üyelerine Destek Programları Tanıtıldı - Son Dakika

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