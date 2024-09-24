KOSGEB Destekleri Toplantısı Denizli\'de Düzenlendi

Ekonomi

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve KOSGEB Denizli İl Müdürlüğü işbirliğinde 'KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Toplantısı' gerçekleştirildi.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü önemli bir toplantıya daha ev sahipliği yaptı. KOSGEB Denizli İl Müdürlüğü ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) işbirliğinde, "KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Denizli OSB Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sefa Gökalp, KOSGEB Denizli İl Müdürü Dr. Aziz Acar, Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş, TEB yetkilileri ve sanayiciler katıldı.

"Yönetim kurulumuz sanayicilerimiz için önemli adımlar atıyor"

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş, "Geçtiğimiz hafta KOSGEB İl Müdürlüğümüz ile bir toplantı gerçekleştirmiş ve Yeşil Dönüşüm konusunu konuşmuştuk. Bugün de ikinci toplantımızı yapıyoruz ve konumuz "Dijitalleşme". Sanayicilerimiz maliyetlerin yükselmesi nedeniyle zor günlerden geçiyor. Bu anlamda destekler oldukça önemli. Sanayicilerimizin her türlü destekten faydalanması için Yönetim Kurulumuz gerekli tüm adımları atmaktadır. Globalleşen dünyada rekabet gücümüzü arttırmak zorundayız. Düzenlediğimiz toplantılarla sanayicilerimizin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz. Toplantımıza katılan siz değerli sanayicilerimize teşekkür ederiz" dedi.

Açılış konuşmasının ardından Pamukkale Teknokent Genel Müdürü Prof Dr. İsmail Ovalı; "Endüstriyel Dijitalleşme: Geleceğin Üretim Teknolojisine Adım Adım" konulu sunumunu yaptı. Ardından TEB KOBİ Bankacılığı Pazarlama ve İşletme Müdürü Atilla Derman, "TEB KOBİ Bankacılığı Pazarlama ve İşletme Direktör" başlıklı sunumuyla katılımcıları bilgilendirdi. Toplantının son konuşmacısı KOSGEB Denizli İl Müdürü Dr. Aziz Acar oldu. KOSGEB Müdürü Aziz Acar, katılımcılara KOSGEB KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı'na dair önemli bilgiler aktardı. - DENİZLİ