KOSGEB Destekleri Toplantısı Denizli'de Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

KOSGEB Destekleri Toplantısı Denizli'de Düzenlendi

KOSGEB Destekleri Toplantısı Denizli\'de Düzenlendi

Denizli OSB'de KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Toplantısı, sanayicilere önemli bilgiler sundu.

24.09.2024 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve KOSGEB Denizli İl Müdürlüğü işbirliğinde 'KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Toplantısı' gerçekleştirildi.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü önemli bir toplantıya daha ev sahipliği yaptı. KOSGEB Denizli İl Müdürlüğü ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) işbirliğinde, "KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Denizli OSB Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sefa Gökalp, KOSGEB Denizli İl Müdürü Dr. Aziz Acar, Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş, TEB yetkilileri ve sanayiciler katıldı.

"Yönetim kurulumuz sanayicilerimiz için önemli adımlar atıyor"

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş, "Geçtiğimiz hafta KOSGEB İl Müdürlüğümüz ile bir toplantı gerçekleştirmiş ve Yeşil Dönüşüm konusunu konuşmuştuk. Bugün de ikinci toplantımızı yapıyoruz ve konumuz "Dijitalleşme". Sanayicilerimiz maliyetlerin yükselmesi nedeniyle zor günlerden geçiyor. Bu anlamda destekler oldukça önemli. Sanayicilerimizin her türlü destekten faydalanması için Yönetim Kurulumuz gerekli tüm adımları atmaktadır. Globalleşen dünyada rekabet gücümüzü arttırmak zorundayız. Düzenlediğimiz toplantılarla sanayicilerimizin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz. Toplantımıza katılan siz değerli sanayicilerimize teşekkür ederiz" dedi.

Açılış konuşmasının ardından Pamukkale Teknokent Genel Müdürü Prof Dr. İsmail Ovalı; "Endüstriyel Dijitalleşme: Geleceğin Üretim Teknolojisine Adım Adım" konulu sunumunu yaptı. Ardından TEB KOBİ Bankacılığı Pazarlama ve İşletme Müdürü Atilla Derman, "TEB KOBİ Bankacılığı Pazarlama ve İşletme Direktör" başlıklı sunumuyla katılımcıları bilgilendirdi. Toplantının son konuşmacısı KOSGEB Denizli İl Müdürü Dr. Aziz Acar oldu. KOSGEB Müdürü Aziz Acar, katılımcılara KOSGEB KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı'na dair önemli bilgiler aktardı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, denizli, Eğitim, Kosgeb, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KOSGEB Destekleri Toplantısı Denizli'de Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:35 BM’deki İsrail temsilcileri Erdoğan’ı böyle dinlediler BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler
17:43 Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda dünyaya seslendi: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?
16:32 İsrail, Hizbullah’ın üst düzey komutanı Kubeysi’yi öldürdü İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü
13:56 İstanbul’dan sonra adres bu kez Ankara Suç makineleri polisle çatıştı İstanbul'dan sonra adres bu kez Ankara! Suç makineleri polisle çatıştı
08:56 Bu kadarı da pes dedirtti Yolcu otobüsünde cinsel ilişkiye girdiler Bu kadarı da pes dedirtti! Yolcu otobüsünde cinsel ilişkiye girdiler
08:01 Kadın polisi şehit eden suç makinesinin PİTON 82 grubuna dahil olduğu iddia edildi Kadın polisi şehit eden suç makinesinin PİTON 82 grubuna dahil olduğu iddia edildi
07:59 İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat’ın avukatının sevgilisi çıktı Aile hastaneye koştu İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat'ın avukatının sevgilisi çıktı! Aile hastaneye koştu
07:22 Gece yarısı akaryakıta okkalı zam Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak cinsten Gece yarısı akaryakıta okkalı zam! Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak cinsten
02:16 Erdoğan’dan ABD’de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı
01:19 29 kişi can vermişti Beşiktaş’taki gece kulübünde ihmaller zinciri 29 kişi can vermişti! Beşiktaş'taki gece kulübünde ihmaller zinciri
00:28 Hastalığı nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı Hastalığı nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı
00:25 Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti
23:19 İbre aileye de dönebilir Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici
23:18 Cani kocadan kan donduran itiraf: Ben eşimi boğarak öldürdüm Cani kocadan kan donduran itiraf: Ben eşimi boğarak öldürdüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 18:51:32. #1.13#
SON DAKİKA: KOSGEB Destekleri Toplantısı Denizli'de Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement