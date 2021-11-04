KOSGEB destekli teknolojik ürünler DMO'nun Tekno Katalog Platformu'ndan da satılacak

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) arasında imzalanan protokolle KOSGEB destekleriyle üretilen orta yüksek ve yüksek teknolojili yerli ve milli ürünler Ofisin Tekno Katalog Platformu'ndan da satılmaya başlanacak.

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ile DMO Genel Müdürü Mücahit Özdemir, KOSGEB binasında düzenlenen törenle iş birliği protokolünü imzaladı.

Kurt, burada yaptığı konuşmada, KOBİ'lere yüksek teknoloji ürün üretmeleri ve bunların ticarileştirmelerine yönelik destek verdiklerini söyledi.

Bu yıl 110 ürüne "KOBİ Teknoyatırım Destek Programı" kapsamında ticarileşme desteği verdiklerini belirten Kurt, bu ürünleri ülkenin kalkınması ve gelişmesi için birer değer olarak gördüklerini kaydetti.

Kurt, DMO'nun yaygın bir ağı ve güçlü bir kapasitesi olduğuna dikkati çekerek, orta yüksek ve yüksek teknolojiye sahip ürünlerin DMO'nun Tekno Katalog Platformu'nda yer almasının kendileri için çok önemli olduğunu bildirdi.

Bu durumun KOBİ ekosistemindeki Ar-Ge ve inovasyon fikrini yaygınlaştıracağını vurgulayan Kurt, DMO'nun kataloğuna girebileceğine inanan KOBİ'lerin daha fazla Ar-Ge'ye yöneleceğini dile getirdi.

DMO Genel Müdürü Özdemir de Ofisin ülkenin merkezi satın alma kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Özellikle yeni girişimcilere destek olmak amacıyla bazı projeleri hayata geçirdiklerine işaret eden Özdemir, KOSGEB ekosisteminde yer alan müşterilere de DMO'nun elektronik satış mağazasının fırsatlarını sunmayı planladıkları bilgisini verdi.

Biyoteknoloji, savunma, sağlık ve nanoteknoloji gibi sektörler var

İki kurum arasında imzalanan protokol, KOSGEB tarafından verilen Ar-Ge ve teknolojiye dayalı destekler neticesinde ortaya çıkan yerli ve milli ürünlerin ticarileşme ve markalaşma süreçlerini destekleyerek, kamu pazarına ulaşması ve kamu alımlarında yerli ve milli ürünlerin tercih edilmesinin sağlanmasını amaçlıyor. KOSGEB tarafından desteklenen ve aralarında biyoteknoloji, savunma, sağlık, nanoteknoloji gibi sektörlerin bulunduğu 110 proje platforma girmek için hazır bulunuyor.