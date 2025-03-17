Köşk\'teki Kestane Projesi Seçim Sonrası Askıya Alındı

Aydın'ın kestane üretiminde marka ilçeleri arasında yer alan Köşk ilçesinde belediye tarafından 'Köşk Kestane ile güçleniyor' projesi hayal oldu. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in seçim arifesinde açıkladığı kestane unu ve kestane şekeri üretimi işi Ovaköy'deki eski karpuz pazarına asılan bir tabeladan öteye gidemedi.

Yerel seçim öncesi ilçenin en önemli projelerinden biri olarak gösterilen ve seçimden sonra projenin bir arpa boyu bile yol almadığı belirtilen İyi Parti İlçe Başkanı Yaşar Baş, "Belediye Başkanımız Nuri Güler, 'Köşk'ü yeniden inşa edeceğiz diyerek bu projeyi önemli projelerden biri olarak göstermişti. Halkla birlikte biz de bekledik. Seçim bitti, projeler ve çalışmalar gitti. Burası için Belediye Başkanı Nuri Güler, 'Bölgeye çok önemli katma değer sağlayacak olan tesis' diye tanıtım yapmıştı. Aradan 2 kestane sezonu geçti. Burada ne kadar kestane işlenmiş. Burada kaç kişi istihdam edilmiş. İlçemize ne kadar katma değer sağlamış. Çok merak ediyoruz" diyerek projenin seçimden sonra niçin askıya alındığını sordu.

Köşk Belediyesi tarafından Kestane Şekeri ve Un Üretim Tesisi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmaz iken, projenin yürütülemediği öğrenildi. - AYDIN