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Kosova Avrupa'ya açılmak için büyük fırsat - Son Dakika

Kosova Avrupa'ya açılmak için büyük fırsat

23.12.2021 00:58
Kosova Avrupa'ya açılmak için büyük fırsat

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Kosova'nın Başbakan Yardımcıları Besnik Bislimi ve Emilija Redzepi ile beraberindeki heyeti ağırladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Kosova'nın Başbakan Yardımcıları Besnik Bislimi ve Emilija Redzepi ile beraberindeki heyeti ağırladı.

Bursa iş dünyası temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ortak tarihi, kültürel ve kardeşlik değerlerine sahip olan Türkiye ve Kosova'nın başta siyasi ve ekonomik olmak üzere her alanda işbirliği içinde olduğunu söyledi. Türkiye'nin Balkanlardaki en önemli partnerlerinden biri olan Kosova'nın iş dünyası için birçok fırsat barındırdığını ifade eden Burkay, "Kosova'da Türkçe'nin yaygın bir dil olarak kullanılması, Türk bankalarımızın bölgede hizmet vermesi, lojistik avantajlar, Avrupa'nın kalbinde yer alması ve sunulan gümrük muafiyetleri Kosova'yı yatırımcılar için cazip bir merkez haline getirmektedir. Diğer taraftan Türkiye ile Kosova arasında 2019 yılında yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasıyla başta sanayi ürünleri olmak üzere gümrük vergilerinin önemli oranlarda düşürülmesi, iki ülkenin mevcut ticaret potansiyelini geliştirmeye dönük ortak iradenin eseridir. Ancak Kosova ile ticaret hacmimiz henüz arzu ettiğimiz seviyenin altındadır. Bursa'mızdan Kosova'ya 2020 yılında yapılan ihracat yaklaşık 22 milyon dolar olarak kayıtlara geçmiştir. Bugünkü buluşmamız inşallah Türkiye ile Kosova arasındaki ticari bağların daha da kuvvetli hale gelmesine fırsat sunacaktır." şeklinde konuştu.

"AB avantajı kullanılmalı"

Kosova Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi, iki ülke arasındaki ticari münasebetleri artırmak maksadıyla Türkiye'de temaslarda bulunduklarını söyledi. Kosova ve Türkiye'nin ticaret hacminin daha üst noktalara gelmesi noktasında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Bislimi, " İstanbul'daki temaslarımızın ardından Bursa'ya geldik. Ankara'da da bakanlık düzeyinde ziyaretler gerçekleştireceğiz. Bursa, Kosova ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesinde kilit rol oynuyor. Çünkü Bursa, Türkiye'nin otomotiv, tekstil, makine ve kimya sektörlerinde önemli bir role sahip. Bu yüzden Bursa ile Kosova arasında ekonomik işbirliğinin gelişmesine önem veriyoruz. İlişkilerimizi daha iyi bir noktaya taşımalıyız. Bursalı firmalar Kosova'ya yatırım yaparak AB'ye ticaretini daha da güçlendirebilir. Ülkemizde genç nüfus potansiyeli var. Yatırım yapacak firmalar için bu büyük bir avantaj. Ayrıca vergi ve hukuk sistemimiz oldukça güçlü. Özel sektöre çok önemli desteklerimiz var. Bursalı firmalar Kosova'nın sunduğu fırsatlardan faydalanmalı." diye konuştu.

Kosova Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi, BTSO'ya ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, Bursa iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmenin kendileri için büyük önem arz ettiğini söyledi.

"Kosova ve Türkiye arasında 28 ikili anlaşma var"

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, üç ay içerisinde ikinci kez Bursa'ya geldiğini söyledi. Bursa'da çok fazla Balkan göçmeni olduğunu hatırlatan Damka, "Kosova'nın Türkiye'nin işbirliğine ihtiyacı var. Gayemiz ekonomik ilişkileri güçlü tutmak. Bugüne kadar Kosova ve Türkiye arasında 28 ikili işbirliği anlaşması yapıldı. Bunu fırsata çevirmeliyiz." şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın Balkan coğrafyasından soydaşların yoğun olarak yaşadığı bir şehir olduğunu belirterek, "Balkanlar bizim gönül coğrafyamızdır. Güçlü dostluk ilişkilerimiz ekonomik ilişkilerimizin gelişmesine fayda sağlayacaktır. Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olan Bursa ile Kosova arasında işbirliğinin artmasını temenni ediyorum." dedi.

Bursa Milletvekili ve Türkiye Kosova Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Zafer Işık, Kosova ekonomik işbirliği toplantısının parlamentolar arası dostluğun gelişmesi adına olumlu bir adım olduğunu belirterek, "Türkiye, Kosova Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana hep yanında oldu. Kosova'nın her alanda büyümesi ve gelişmesini istiyoruz." dedi.

"Sınırlarımız ayrı olsa da gönüllerimiz bir"

Bursa Milletvekili Refik Özen, Türkiye ve Rumeli coğrafyası arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde Bursa'nın özel bir rolü bulunduğunu belirterek, "1958 yılında Kosova'dan göç eden bir ailenin ferdi olarak ülkeme ve Kosova'ya hizmet etmenin gururunu yaşıyorum. Rumeli coğrafyasına gittiğimiz zaman yabancılık hissetmiyoruz. Sınırlar ülkelerimizi ayırsa da gönüllerimiz bir. Rumeli'ye gittiğimiz zaman Bursa'da gezmiş gibi oluyoruz." dedi.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Türkiye ve Kosova arasındaki ekonomik ilişkileri ve işbirliklerini en üst seviyeye çıkarmak istediklerini belirterek, "Bursa iş dünyasının Kosova'daki fırsatlardan istifade etmesi ve işbirliklerimizin geliştirilmesi noktasında önemli çalışmalar yürütüyoruz. Başta BUTGEM olmak üzere Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezimiz, BUTEKOM, BTSO MESYEB, BTSO Mutfak Akademi ve Enerji Verimliliği Merkezi gibi projelerimiz de Kosova iş dünyasının hizmetindedir. BUTGEM'de daha önce Kosovalı gençlere yönelik mesleki eğitim programları düzenlemiştik. Bu projelerimizi önümüzdeki dönemde farklı alanlarda geliştirebiliriz." dedi.

Kosova Cumhuriyeti Ankara Maslahatgüzarı Gent Gjikolli, Bursa'da olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da gelişeceğine inandığını söyledi. Kosova Sanayi Girişimcilik ve Ticaret Bakanı Rozeta Hajdari'nin Kosova ekonomisi ve ticaret hayatına ilişkin bilgiler paylaştığı toplantıda, Bursa iş dünyası temsilcileri merak ettiği konuları iletme imkanı buldu. - BURSA

Başbakan, Türkiye, Kosova, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kosova Avrupa'ya açılmak için büyük fırsat - Son Dakika Ekonomi


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