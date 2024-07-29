Kosova ile Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Arasında Yeni Kredi Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Kosova ile Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Arasında Yeni Kredi Anlaşması İmzalandı

Kosova ile Suudi Arabistan Kalkınma Fonu (SFD) arasında yaklaşık 13 milyon avro tutarında yeni bir kredi anlaşması imzalandı. Anlaşma, Priştine ile Mitroviça arasındaki kara yolunun genişletilmesi projesinin son kısmında kullanılacak. Kosova'nın ekonomik kalkınması için Suudi Arabistan ile ortaklığı derinleştirme konusunda kararlı olduklarını belirten Kosova Maliye, Çalışma ve Transferler Bakanı Hekuran Murati, anlaşmanın önemini vurguladı.

29.07.2024 16:37
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Kosova ile Suudi Arabistan Kalkınma Fonu (SFD) arasında yaklaşık 13 milyon avro tutarında yeni bir kredi anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya ilişkin imza töreni, Kosova Maliye, Çalışma ve Transferler Bakanı Hekuran Murati, Çevre, Alan Planlama ve Altyapı Bakanı Liburn Aliu ve SFD İcra Kurulu Başkanı Sultan Al-Marshad'ın katılımıyla başkent Priştine'deki hükümet binasında gerçekleştirildi.

Burada bir konuşma yapan Hekuran Murati, günde 27 bin aracın kullandığı bu kara yolunun Kosova vatandaşları için çok önemli olduğunu söyledi.

SFD ile imzaladıkları kredi anlaşmasının, 53 milyon Suudi Arabistan riyali veya yaklaşık 13 milyon avro değerinde olduğunu belirten Murati, Kosova'nın ekonomik kalkınması için Suudi Arabistan ile ortaklığı derinleştirme konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

SFD İcra Kurulu Başkanı Al-Marshad da imzaladıkları kredi anlaşmasının, Kosova'da altyapının kalkınmasına verdikleri sürekli desteğin bir kanıtı olduğunu vurguladı.

Söz konusu kredi, Priştine ile Mitroviça arasındaki kara yolunun genişletilmesi projesinin son kısmında kullanılacak.

SFD, 2013'ten beri söz konusu kara yolu projesinin çeşitli aşamalarıyla ilgili başka krediler de vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kosova ile Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Arasında Yeni Kredi Anlaşması İmzalandı - Son Dakika

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