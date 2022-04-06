Köyceğiz'de zincir marketlerde denetimler devam ediyor - Son Dakika
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Köyceğiz'de zincir marketlerde denetimler devam ediyor

06.04.2022 14:35
Köyceğiz'de zincir marketlerde denetimler devam ediyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde zincir market denetimleri aralıksız sürüyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde zincir market denetimleri aralıksız sürüyor.

Köyceğiz'de faaliyet gösteren zincir marketlerden oluşan 13 market işletmesine, Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan, Gıda Mühendisi Tülin Alpdağtaş, Köyceğiz Belediyesi Zabıta Amiri ve zabıta görevlileri eşliğinde denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde temel gıda ürünleri (sıvı yağ, toz şeker, un vb. ) hakkında gerekli uyarılarda bulunuldu. - MUĞLA

Köyceğiz'de zincir marketlerde denetimler devam ediyor
Köyceğiz'de zincir marketlerde denetimler devam ediyor
Köyceğiz'de zincir marketlerde denetimler devam ediyor

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Köyceğiz, Hisarcık, Market, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Köyceğiz'de zincir marketlerde denetimler devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köyceğiz'de zincir marketlerde denetimler devam ediyor - Son Dakika
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