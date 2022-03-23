Köyceğiz 'İkinci El Pazarı' sekiz ay aradan sonra yeniden açılacak - Son Dakika
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Köyceğiz 'İkinci El Pazarı' sekiz ay aradan sonra yeniden açılacak

23.03.2022 10:37
Köyceğiz 'İkinci El Pazarı' sekiz ay aradan sonra yeniden açılacak

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde her ayın son Pazar Günü kurulan 'İkinci El Pazarı' sekiz ay aradan sonra yeniden açılacak.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde her ayın son Pazar Günü kurulan 'İkinci El Pazarı' sekiz ay aradan sonra yeniden açılacak.

2022 Yılının ilk 'İkinci El Pazarı' 27 Mart Pazar Günü Köyceğiz Atatürk Kordonu boyunca kurulacak. Köyceğiz'de uzun yıllardır kurulan İkinci El Pazarı Covid-19 salgını vaka sayılarının artması nedeniyle ara verilmişti. Salgın tedbirlerinin kalkmasıyla 'İkinci El Pazarı' eskisi gibi her ayın son Pazar Günü faaliyetlerine devam edecek. 27 Mart'ta kurulacak İkinci El Pazarı için tezgah açmak isteyenler 21 Mart'tan itibaren kayıt yaptırabilecekler. 25 Mart Cuma günü başvuruların sona ereceği ve yerleri sabit olmayan vatandaşların Pazar sabahı boş masalara yerleştirileceği ifade edildi. - MUĞLA

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İkinci El, Köyceğiz, Muğla, Pazar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Köyceğiz 'İkinci El Pazarı' sekiz ay aradan sonra yeniden açılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köyceğiz 'İkinci El Pazarı' sekiz ay aradan sonra yeniden açılacak - Son Dakika
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