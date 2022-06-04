Köyceğiz Portakalı Coğrafi işaretini aldı - Son Dakika
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Köyceğiz Portakalı Coğrafi işaretini aldı

04.06.2022 09:55
Köyceğiz Portakalı Coğrafi işaretini aldı

Lezzeti ve aroması ile diğer portakallardan ayrılan Köyceğiz portakalı 'Köyceğiz Portakalı' markası ile Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret aldı.

Lezzeti ve aroması ile diğer portakallardan ayrılan Köyceğiz portakalı 'Köyceğiz Portakalı' markası ile Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret aldı.

Köyceğiz portakalı, Köyceğiz gölü etrafında, Dalaman ve Namnam çayları arasındaki Toparlar, Hamit, Zaferler, Döğüşbelen Yeşilköy, Yangı, Zeytinalanı, Beyobası, Köyceğiz Kavakarası, Sultaniye ve Çandır mahallelerini kapsayan alanda üretilmektedir.

Bölgede yetiştirilen portakal; şeker oranı, aroması, kokusu kabuk kalınlığı, dilim sayısı ve ağırlık açısından Washington Navel cinsi diğer portakalların en iyi üretilmiş hali olarak tanımlanmakta.

Ege Bölgesinde narenciye üretiminde yüksek potansiyeli bulunan Muğla'da portakal üretiminde yaklaşık yüzde 77'lik pay ile Köyceğiz ilçesi ilk sırada yer alıyor.

Bir takım özellikleri ile ön plana çıkan, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce bilimsel olarak kanıtlanan Köyceğiz Portakalının coğrafi işaret süreci yeniden başlatılmıştı. Köyceğiz Portakalı için Muğla Valiliği himayesinde Valilik Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinasyonunda Köyceğiz Kaymakamlığı, Köyceğiz Belediye Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Köyceğiz Ziraat Odası Başkanlığı ve Üretici Kooperatiflerin katılımı ile 2021 yılında başlatılan süreç başarılı bir şekilde yürütüldü.

Köyceğiz Portakalı için Köyceğiz Ziraat Odası adına patent başvurusu hazırlandı. Köyceğiz portakalı coğrafi işareti başvurusu, ilgili kurum tarafından yapılan incelemeler neticesinde, 22 Haziran 2021 tarihinden itibaren korunmak üzere 24 Mayıs 2022 tarihinde tescil edilerek 1 Haziran 2022 tarihinde Resmi Türk Patent ve Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı bülteninde ilan edildi.

Yapılan çalışmayla Köyceğiz Portakalının marka değerinin güçleneceğini ve Muğla ekonomisine katkısının artacağını belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı, Coğrafi işaret tescilinden sonra Köyceğiz portakalının pazarlama gücünün ve talebinin artacağını, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacağını ifade etti.

Vali Orhan Tavlı, Coğrafi işaret alınması çalışmalarına destek olan Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan'a ve Mehmet Yavuz Demir'e, Köyceğiz Kaymakamlığı'na, Köyceğiz Belediyesi'ne, Muğla Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu'na, Türk Patent ve Marka Kurumu'na, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne, Köyceğiz Ziraat Odası'na yöre mahallelerinin muhtarlarına ve emeği geçenlere teşekkür etti. - MUĞLA

Köyceğiz Portakalı Coğrafi işaretini aldı
Köyceğiz Portakalı Coğrafi işaretini aldı
Köyceğiz Portakalı Coğrafi işaretini aldı

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Kaynak: İHA

Köyceğiz, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Köyceğiz Portakalı Coğrafi işaretini aldı - Son Dakika

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