Köydeki Tekstil Fabrikası 50 Kişiye İstihdam Sağlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Köydeki Tekstil Fabrikası 50 Kişiye İstihdam Sağlıyor

Köydeki Tekstil Fabrikası 50 Kişiye İstihdam Sağlıyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Ekincik köyünde bulunan tekstil fabrikası, 50 kişiye istihdam sağlıyor. Fabrika, köyün istihdamına önemli katkı sağlarken, devlet desteği ile büyümeyi hedefliyor.

17.08.2024 12:18
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Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Ekincik köyünde bulunan tekstil fabrikası 50 kişiye istihdam sağlıyor.

Yaklaşık 400 nüfuslu Ekincik köyünün muhtarı ve aynı zamanda fabrikanın sahibi 68 yaşındaki Recep Uğraşmış, çocuklarının talebi üzerine 2016 yılında evinin alt katındaki garajı kapatarak tekstil atölyesi kurdu. Aile fertlerinin çalışması için kurulan atölye zamanla büyüyerek, köyün istihdamına önemli katkı sağlamaya başladı.

Uğraşmış, AA muhabirine, çocuklarının askerden geldikten sonra Tosya ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışmaya başladığını söyledi.

Çocukların bir süre sonra kendi işini kurmak istediğini belirten Uğraşmış, "Kendi işimizi kuralım artık deyince ben de evin altında bulunan garajı atölyeye çevirdim. Birkaç makine ile aile işi gibi başladık. Şu anda 30 kişi köyden çalışıyor, 20 kişi de diğer köylerden geliyor." dedi.

Devlet desteği ile fabrikayı büyütmeyi planladıklarını ifade eden Uğraşmış, "Burada çalışanlar kendi köylerinde ekmeğini kazanıyor. Bugüne kadar devletimizden hiçbir destek almadık. Devletimizin desteği ile daha da büyümeyi istiyoruz." diye konuştu.

"Köyde kimse işsizlik çekmiyor. Sigortaları, maaşları eksiksiz yatıyor"

Fabrika müdürü olan ve babasıyla aynı ismi taşıyan Recep Uğraşmış ise askerden sonra tekstilde çalışmaya başladığını kaydetti.

İşi kavradıktan sonra babasına atölye açmayı teklif ettiğini anlatan Uğraşmış, "5-10 kişilik bir şey düşünmüştük. Kendi evimizi geçindirmek için ailecek çalışacaktık. Birkaç ay çalıştıktan sonra iş talebi çoğaldı. Çoğaldıktan sonra kendi evimizin altını atölye yaptık ve büyüttük. İlk açıldığımızda annem, babam, eşim ve kardeşimle birlikte ailecek çalışıyorduk. Artan taleple birlikte atölyemizi fabrikaya dönüştürerek istihdamı 50 kişiye çıkardık." ifadelerini kullandı.

Uğraşmış, istihdamı artırmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Köyde kimse işsizlik çekmiyor. Sigortaları, maaşları eksiksiz yatıyor. Tosya'dan gelip çalışan arkadaşlarımız da var. Çalışanların 40'ı kadın, 10'u erkek. Biz bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Devletimizden de destek bekliyoruz. Daha önceki yıllarda penye üretiyorduk. 3-4 yıllık süreçte yaklaşık 1 milyon penye ürettik. 2 yıldır da çanta üretiyoruz. Şu anda yıllık yaklaşık 300 bin okul çantası üretiyoruz."

İstanbul'dan köyüne döndü

Çalışanlardan 2 çocuk annesi Aysel Çataloğlu, 2019 yılından beri tekstil atölyesinde çalıştığını vurgulayarak, "Köyümüzde böyle bir iş yeri olması bizim için çok büyük avantaj. Hem işimizi yapıyoruz hem çocuklarımıza bakıyoruz. Ben şehirde olsam böyle bir yerde çalışamazdım. Eskiden sadece yazları tarlada çalışıyor kışın boştaydık. Eşime maddi açıdan yardımcı oluyorum, artık maddi kaygımız da yok. Sigortamız, yemeğimiz her şeyimiz var. Hem baba toprağından ayrılmadık hem de kendi ekmeğimizi kazanıyoruz." diye konuştu.

Fatih Ekici ise daha önce İstanbul'da elektrik işi yaptığını kaydederek, "İstanbul'da kira, yol parası vardı. İşe giderken 2 saat, gelirken 2 saat yolda zamanımız geçiyordu. Burada kazandığımız tüm para cebimizde kalıyor. Bu yüzden köyüme geldim. Burada iş yerimin ve evimin arası 1 dakika." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Köydeki Tekstil Fabrikası 50 Kişiye İstihdam Sağlıyor - Son Dakika

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