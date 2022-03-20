Köyünde açtığı kursla çeyizlik ürünler üretiyor - Son Dakika
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Köyünde açtığı kursla çeyizlik ürünler üretiyor

20.03.2022 00:58
Köyünde açtığı kursla çeyizlik ürünler üretiyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Şükran Taşkent, köyünde açtığı 'El Sanatları Teknolojileri' kursunda çeyizlik ürünler üretiyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Şükran Taşkent, köyünde açtığı 'El Sanatları Teknolojileri' kursunda çeyizlik ürünler üretiyor.

Yüksekova ilçesine bağlı Köprücük köyünde oturan kadınlar, usta öğretici Şükran Taşkent tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursta hem meslek öğreniyor hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de genç kızlar için çeyizlik ürünler hazırlıyor. Şükran Taşkent sayesinde kurdele nakışı, Çin iğnesi, Brezilya oyası ve Kahramanmaraş tarzı dikiş-nakış ve bununla beraber patik, çorap, pike, havlu kenarı, yazma oyaları ve daha birçok değişik ürün yapan kadınları, aynı zamanda aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde eğitmenlik yapan Şükran Taşkent, "Kendi imkanlarımla yer açtım ve şu an 13 kursiyere ders veriyorum. Kursiyerlere gerekli her şeyi öğretiyoruz. Kursumuzu aynı zamanda ev ortamına dönüştürdük ve kursiyerlerimiz en güzel vakitlerini dikiş nakış yaparak geçiriyorlar. Güzel işler yaptığımıza inanıyoruz. Tüm çeyizlik için gereken her şeyi üretiyoruz. Günün 6 saati beraberiz. Onlar buraya gelirken de ilk olarak sabah ev işlerini yaparak geliyorlar. Çünkü zaten tek burada kadınlar çalışıyor. Onun için içleri rahattır. Biz öğrencilere ders verirken de bazı konularda da bilgiler veriyoruz. Katkılarından dolayı Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Canan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Ortamı çok beğendiğini dile getiren Besna Taşkent ise "Sabah ev işlerimizi yapıp çocukları okula gönderdikten sonra kursa geliyoruz. Boş kalmamak ve zamanı güzel değerlendirmek için bu ortamda dikiş nakış öğreniyoruz. Burada tüm çeyizlik işlerini yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

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Çin Halk Cumhuriyeti, Halk Eğitim Merkezi, Yüksekova, Hakkari, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Köyünde açtığı kursla çeyizlik ürünler üretiyor - Son Dakika


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