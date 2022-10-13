Koza Altın İşletmeleri'nden Koza LTD'nin hukuki durumuna ilişkin açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Koza Altın İşletmeleri'nden Koza LTD'nin hukuki durumuna ilişkin açıklama

13.10.2022 19:02
Koza Altın İşletmeleri'nden Koza LTD'nin hukuki durumuna ilişkin açıklama

Koza Altın İşletmeleri, Koza LTD'nin pay sahipliğine ilişkin olarak İngiliz temyiz mahkemesinin Akın İpek'in temyiz başvurusunu reddettiğini duyurdu.

Koza Altın İşletmeleri, Koza LTD'nin pay sahipliğine ilişkin olarak İngiliz temyiz mahkemesinin Akın İpek'in temyiz başvurusunu reddettiğini duyurdu.

Koza Altın İşletmeleri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin yüzde 100 iştiraki olan, İngiltere'de kurulu Koza LTD'nin pay sahipliğine ve kontrolüne ilişkin olarak Koza Altın İşletmeleri AŞ ("Koza Altın") ile Koza Ltd. ve Akın İpek (Davacılar) arasında görülen davada, davacıların, Koza Altın'ın yönetimine atanan kayyımların Koza Altın'ı İngiltere'de temsile yetkili olmadığı yönündeki iddiasının ilk derece mahkemesince reddedildiği ve ilk derece mahkemesinin bu kararı için davacıların temyiz başvurusuna gittiği anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuya ilişkin olarak 5 Ağustos 2021 ve 13 Eylül 2021 tarihlerinde KAP'da açıklama yapılmıştır. Bu konuya ilişkin, 28-29 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen temyiz yargılaması sonucunda İngiliz temyiz mahkemesi ilk derece mahkemesinin kararını haklı bulmuş ve 7 Ekim 2022 tarihinde aleniyet kazanan temyiz mahkemesi kararıyla davacıların temyiz başvurusunu reddetmiş, davacıların iddialarının aksine, kayyımların yetkisinin Türk Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da incelendiği ve bu kararlar ile Türk mahkemelerinin konuya ilişkin kararlarının tarafsız veya bağımsız olmadığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı sonucuna varmış, ayrıca 150 bin sterlinin davacılardan alınarak şirketimize ödenmesine karar vermiştir. Başka bir deyişle Koza Altın kayyımlarının yetkisi bir kez daha İngiliz mahkemeleri tarafından kabul edilmiştir. Verilen bu yargı kararları şirketimizin lehine olup, dava ve başvurular ile ilgili önemli gelişmeler oldukça kamu oyu ile paylaşılacaktır."

YORUMLAR
500
Bolu haberi: Bolu'da 'Koza ile Açılan Ufuklar' projesi protokolü imzalandı Bolu haberi: Bolu'da 'Koza ile Açılan Ufuklar' projesi protokolü imzalandı
Kaynak: AA

Koza Altın İşletmeleri, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Koza Altın İşletmeleri'nden Koza LTD'nin hukuki durumuna ilişkin açıklama - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:31 Türk futbolundan tarihi başarı! 4 temsilcimiz, ülke puan sıralamasında büyük sıçrama yaşattı
00:06 TikTok, Suriyeli çocuklara yapılan bağışların büyük bir bölümüne el koydu
00:08 Sivasspor, deplasmanda Ballkani'yi 2-1 yenerek grupta liderliğe yükseldi
23:54 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu 4-0 mağlup etti
23:38 Jorge Jesus'dan tarihi başarı! Fenerbahçe'ye Avrupa'da bir ilk yaşattı
23:34 Eski başkan Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrıldı
23:12 MEB tarafından başlatılan projede öğrencilere cinsel içerikli oyuncak dağıtıldı! Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı
23:09 AEK Larnaca galibiyeti sonrası konuşan Jorge Jesus, Türkiye-Yunanistan gerilimi sorusunu cevapladı: Olayları bilmiyorlar bile
23:07 "Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı!
23:01 CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara gelir gelmez yapacağı icraatı açıkladı: PayPal yasağını kaldıracağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 01:17:35. #1.13#
SON DAKİKA: Koza Altın İşletmeleri'nden Koza LTD'nin hukuki durumuna ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement