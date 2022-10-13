Koza Altın İşletmeleri'nden Koza LTD'nin hukuki durumuna ilişkin açıklama

Koza Altın İşletmeleri, Koza LTD'nin pay sahipliğine ilişkin olarak İngiliz temyiz mahkemesinin Akın İpek'in temyiz başvurusunu reddettiğini duyurdu.

Koza Altın İşletmeleri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin yüzde 100 iştiraki olan, İngiltere'de kurulu Koza LTD'nin pay sahipliğine ve kontrolüne ilişkin olarak Koza Altın İşletmeleri AŞ ("Koza Altın") ile Koza Ltd. ve Akın İpek (Davacılar) arasında görülen davada, davacıların, Koza Altın'ın yönetimine atanan kayyımların Koza Altın'ı İngiltere'de temsile yetkili olmadığı yönündeki iddiasının ilk derece mahkemesince reddedildiği ve ilk derece mahkemesinin bu kararı için davacıların temyiz başvurusuna gittiği anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuya ilişkin olarak 5 Ağustos 2021 ve 13 Eylül 2021 tarihlerinde KAP'da açıklama yapılmıştır. Bu konuya ilişkin, 28-29 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen temyiz yargılaması sonucunda İngiliz temyiz mahkemesi ilk derece mahkemesinin kararını haklı bulmuş ve 7 Ekim 2022 tarihinde aleniyet kazanan temyiz mahkemesi kararıyla davacıların temyiz başvurusunu reddetmiş, davacıların iddialarının aksine, kayyımların yetkisinin Türk Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da incelendiği ve bu kararlar ile Türk mahkemelerinin konuya ilişkin kararlarının tarafsız veya bağımsız olmadığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı sonucuna varmış, ayrıca 150 bin sterlinin davacılardan alınarak şirketimize ödenmesine karar vermiştir. Başka bir deyişle Koza Altın kayyımlarının yetkisi bir kez daha İngiliz mahkemeleri tarafından kabul edilmiştir. Verilen bu yargı kararları şirketimizin lehine olup, dava ve başvurular ile ilgili önemli gelişmeler oldukça kamu oyu ile paylaşılacaktır."