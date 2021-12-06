Kozan'a yeni belediye hizmet binası yapılacak

Kozan Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısında belediye hizmet binası projesinin tanıtımı yapıldı.

Yapılan sunumda Saimbeyli Caddesi, Üstün Sokak, Hazer Sokak ve Hal Sokak arasında kalan alanda yapılması planlanan belediye hizmet binası ve çevresi ile ilgili olarak hazırlanan proje hazırlayanlar tarafından anlatıldı.

Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan, 130 bin nüfuslu Kozan'daki mevcut belediye hizmet binasının yeterli olmadığını belirterek, "Kentimizin merkezinde yer alan ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan binaları da kapsayacak şekilde, Kozanımıza yakışır, çağın gereksinimlerini de kapsayacak şekilde modern bir hizmet binasının hayata geçirilmesi amacıyla proje çalışmalarını başlattık. Meclis üyelerimizin de katkılarını almak amacıyla görüş alışverişinde bulunduk. Proje çalışmalarında bölgenin otopark ihtiyacını karşılayacak ve mevcut çınar ağaçlarını korumaya özen gösterdik. Projenin Kozan'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ADANA