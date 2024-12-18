Kozan\'da Ata Yadigarı Bıçak ve Balta Üretimi

Ekonomi

Adana'nın Kozan ilçesinde ata yadigar mesleği gelecek nesillere aktarmak için bölgenin coğrafi işaret ile tescilli Tapan Bıçağını üreten mesleğin son ustaları kışın köylünün "eli ayağı" dedikleri balta için ocak başında mesai yapıyor.

Kozan'da mesleğin son ustaları olarak atalarından yadigar bıçak, balta ve demir ustaları gelişen teknolojiye direnerek el emeği üretimi sürdürürken bölgenin coğrafi işaret ile markalaşan Tapan Bıçağını mesaisinin yerini kışın balta üretimi alıyor.

Kozan ve kuzey Adana ilçelerinde köylerde yaşam yoğun olduğu için odun kesiminde ağırlıklı olarak kullanılan özel çelikten yapılan balta üretimini sürdürdüklerini aktaran Emrah Arık, "Yıllardır çıraksız çalışıyorum. Daha önceki çıraklarımda bıçak ve balta yapımını tercih etmediği için tek başına ata yadigarı mesleği geleceğe aktarmaya çalışıyorum" dedi.

Kış mevsimi ile birlikte balta yapımının arttığını kaydeden Arık, "Tapan Bıçağı ve baltası bölgemizde meşhur. Diğer bölgelere göre kullanımı kolay ve çeliği özel olduğu için talep görüyor. Eskiden kamyon krangından yapılıyordu, çok özeldi. Şimdi çelik biraz daha değişti ama yine de ilgi yoğun ve talep oluyor. Köylerde kullanılıyor köylünün eli ayağı. Sadece balta değil diğer odun kesiminde kullanılan bir çok demir çeşidi ilgi görüyor. Sipariş var, çırak yok. Birkaç çırak buldum ama onlarda telefondan fırsat bulamadılar. Bizim ata dede mesleğimiz olduğu için severek yapıyoruz" diye konuştu. - ADANA