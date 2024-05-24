Kozan\'da Eski Adliye Binası Belediye Binası Oldu

Ekonomi

Kozan'da 70 yıldır hizmet veren eski adliye binası, Kozan Belediye binası oldu.

1955 yılında inşa edilen ve 2005 yılında ek bina yapılan eski adliye binası, düzenlenen törenle Kozan Belediye binası oldu. Devir teslim protokolünü, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Mustafa Atlı imzaladı. Atlı, binayı gezdikten sonra yaptığı açıklamada, 2025 yılına girmeden önce binanın tadilat çalışmalarının tamamlanarak hizmet binası olarak kullanılacağını söyleyerek, "Bugün hakikaten keyifli bir gün. Kozan halkına belediye binası, kent meydanı ve park yaparak ilk teşekkürümüzü yapacağız. Bunların yanı sıra Kozanlılara spor tesisleri sunacağız. Kısmet olursa bunların hepsini birer teşekkür olarak zamanla sizlere sunacağız" dedi.

Atlı, ayrıca boşaltacakları belediye binasının birinci katını mini bir dershane veya etüt merkezi, üst katını ise modern bir kütüphane olarak kullanmayı planladıklarını da ifade etti.

Eski adliye binasının Kozan'ın tarihi ve kültürel açıdan önemli bir değeri olduğunu belirten Atlı, binayı restore ederek kentin hafızasına katkıda bulunacaklarını söyledi.

Diğer yetkililer de Kozan'a yeni bir hizmet binası kazandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ADANA