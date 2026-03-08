Kozanlı kadınlar hem gelecekleri hem de öğrenciler için üretecek - Son Dakika
Kozanlı kadınlar hem gelecekleri hem de öğrenciler için üretecek
08.03.2026 21:43  Güncelleme: 21:45
Kozan Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar tarafından üretilen yöresel ürünlerin gelirini burs olarak öğrencilere verecek bir tesis açtı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kozan Belediyesi ve kadınlar arasında iş birliği protokolü imzalandı. Kozan Belediyesi ile Kozan Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında yapılan anlaşma çerçevesinde açılışı yapılan tesiste, kadınlar bölgenin yöresel ürünleri işleyip hem gelir elde edecek hem de elde edilen gelir, Kozan Belediyesi Nihat Atlı Eğitim tesisinde eğitim görüp üniversite kazanan öğrencilere burs olarak verilecek.

Yöresel Ürünler ve Paketleme tesisinin açılışı bugün Ağlıboğaz Mahallesi'ndegerçekleştirildi. Açılışı yapılan tesiste; nar suyu, zeytin yağı, harnup pekmezi üretiminin yanı sıra turunç reçeli ve bölgenin diğer lezzetleri üretilecek.

Protokol kapsamında ayrıca dikiş ve nakış çalışmaları için de üretim alanı oluşturularak kadınların farklı alanlarda üretim yapmasına imkan sağlandı.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, kadınların üretimde yer almasının hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük önem taşıdığını belirterek tesisin işletme modelini kooperatifle birlikte planladıklarını söyledi.

Atlı, "Seçim sürecinde çıtayı yükseltmemiz gerektiğini söylemiştik. Uluslararası platformlarda yer almalıyız dedik. 21 yürekli kadın kooperatif kurup 'hazırız' dedi. Çukurova Kalkınma Ajansı aracılığıyla temin ettiğimiz tesisin ihtiyacıyla kooperatifin talebi örtüştü. Buradan elde edilen gelirle Nihat Atlı Eğitim Tesislerinden üniversiteyi kazanan çocuklarımıza burs vereceğiz" diye konuştu.

"Kozan kadını üretimle sahada"

Belediye Başkan Yardımcısı Alev Ataş ise kurulan kooperatifin ilçedeki diğer kadınlara da örnek olacağını belirterek kadınların üretim gücünün daha da büyüyeceğini ifade etti. - ADANA

Kaynak: İHA

Kozan Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, 8 Mart, Burs, Son Dakika

