Kozan'da Kırsal Kalkınma Hibesi Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

Kozan'da Kırsal Kalkınma Hibesi Toplantısı

Kozan\'da Kırsal Kalkınma Hibesi Toplantısı

Kozan'da kırsal kalkınma yatırımları için yüzde 50 hibe desteği bilgilendirme toplantısı yapıldı.

08.03.2025 11:05
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Adana'nın Kozan ilçesinde kırsal kalkınma yatırımlarının yüzde 50 hibeyle desteklenmesine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bakanlıkça hazırlanan, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesine yönelik yüzde 50 hibe desteği bilgilendirme toplantısı Kozan Ticaret Odası'nda yapıldı. Toplantı da İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi için başvuruların 9 Nisan 2025 tarihinde sona ereceğini söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri, Kırsal Kalkınma Desteklemelerinin kapsamı, nasıl başvuru yapılacağı, uygun başvuru şartları gibi konularda bilgilendirme yaptı, üreticilerin merak ettiği soruları cevaplandırdı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise," Program kapsamında yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, mevcut tesislerin kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve modernizasyonu, ahır, ağıl yapımı, barınak amaçlı çadır alımı, fındık hasat filesi, fındık işleme tesisi, sera, arıcılık gibi projelere yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanmaktadır" denildi. - ADANA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kozan'da Kırsal Kalkınma Hibesi Toplantısı - Son Dakika

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