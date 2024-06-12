Kozan'da Sulama Sorunu: Yüzlerce Dönüm Ekili Mısır Kurudu

Ekonomi

Adana'nın Kozan ilçesinde yüzlerce dönüm ekili mısır, sulanamayınca olgunlaşmadan kurudu. Çiftçiler damlama sistemini kurduklarını ama su olmadığı için kullanamadıklarını söyledi.

Kozan'da yüzlerce dönüm ekili mısır, sulanamayınca olgunlaşamadan kurudu. Mağdur çiftçiler sulama sistemindeki aksaklıklar nedeniyle kurdukları damlama sistemini kullanamadıklarını belirterek zararlarının büyük olduğunu dile getirdi. Üreticiler sulun kaynaktan tarlalarına ulaşmamasına DSİ kaynaklı sistemsel bir problemin neden olduğunu, suyun hatalı inşa edilen sulama sistemi nedeniyle tarlalarına ulaşmadığını belirterek, problemin bir an önce çözülmesini istedi.

Kozan'ın Tufanlı Mahallesi'nde 20 dönüm arazi ektim yapan Şaban Özkan, 200 bin TL zararı olduğunu kaydetti. Ziraat Mühendisi Barış Kurtaran ise, bölgede çok sayıda tarlanın susuzluk nedeni ile kuruduğunu ifade ederek, "Kozan geçen sene kapalı sulama sistemine geçti. Çiftçilerin damlama ile sulaması lazım salma sistem izin vermiyor. Damlama sistemi kuruldu ama sulama yapılamadı. Bir hafta sonra böyle giderse ekili ürünün tamamı kuruyabilir" dedi.

Tufanlı Mahalle muhtarı Necati Çoban, ekili ürününün tamamının yandığını ifade edip, "Mısır ve yer fıstığı üretimi yapıyoruz. Sulanamayan mısırların tamamı yanmış durumda. Yanan ürünü biçmek mümkün değil" dedi. Mısır üreticisi İsmail Bayrakçı da, 100 dönüm ekili mısırın kuruduğunu vurgulayarak, "Bin 650 kilo aldığım tarladan 300 kilo mısır alamayacağım. 2 milyonun üzerinde zararımız var" dedi. - ADANA