Kozan'da Yeni Hayvan Pazarı Açıldı, İlk Kurbanlık 42 Bin 500 TL'ye Satıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kozan'da Yeni Hayvan Pazarı Açıldı, İlk Kurbanlık 42 Bin 500 TL'ye Satıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde tamamlanan yeni hayvan pazarı açıldı. İlk satışta 47 bin TL değerindeki kurbanlık, pazarlık sonucu 42 bin 500 TL'ye alıcı buldu. Pazar, bölgedeki üreticilere önemli bir katkı sağlayacak.

11.04.2025 18:46  Güncelleme: 18:50
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Kıran kırana kurban pazarlıklı pazar açılışı

Adana'nın Kozan ilçesinde yeni tamamlanan hayvan pazarı açıldı, 47 bin TL olan kurbanlık pazarlıkla 42 bin 500 TL'ye alıcı bularak ilk satış gerçekleşti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yeni tamamlanan hayvan pazarı açıldı, 47 bin TL olan 100 kiloluk küçükbaş kurbanlık pazarlıkla 42 bin 500 TL'ye alıcı bularak ilk satış gerçekleşti.

Kozan Belediyesinin yer tahsisiyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan proje çerçevesinde yapılan Kozan Canlı Hayvan Pazar Yeri'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa bayram öncesinde üreticiler, sağlıklı bir şekilde kurbanlıklarını satacağı alana kavuştu. Açılış yapılan pazar yerinde kurban pazarlığı ile renkli görüntüler çıktı. Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı üretici adına 100 kiloluk küçük baş hayvanı AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı'ya sattı. Sıkı bir pazarlık yapılan ve gülümseten anların oluştuğu pazarlıkta 47 bin TL'lik hayvanı Dağlı,42 bin 500 TL'ye alarak ilk satışın gerçekleşmesini sağladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, pazarın Türkiye geneli örnek projeler içinde yer aldığını ifade ederek "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında yapımı tamamlandı. Bu tesis Milletvekillerimizin önerisi ile bakanlığımız tarafından hayata geçirilmesi ile bölge üreticilerimize fayda sağlayacak önemli bir tesisimiz oldu"dedi.

"Kozan, Türkiye'nin en çok üretim yapan merkezlerinden biri"

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı'da projenin bölge için öneminin büyük olduğunu belirrerek," Kozanı en yakın tanıtan kelime çalışkan insanlar oluşudur. Türkiye TÜİK rakamları ile 400 bin ton narenciye, 6 bin 500 ton bal üretimi yapıyoruz. Türkiye'nin en çok bal üretimi yapan, keçiboynuzu ve cennet hurması ile de Türkiye'de 4'üncü olan ilçeyiz. Tarım ve hayvancılık alanını daha da geliştirerek büyütmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"2025 yılında 1 milyar TL üzerinde destek sağlıyoruz"

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Karabulut ise" Bizim baş aktörümüz çiftçimiz. Adana ülkemizin tarım ambarlarından biri. 2025 yılında 1 milyar TL üzerinde destek sağlıyoruz. Bugün açılışını yapacağımız tesisle birlikte kırsal dezavantajlı projemiz 8 ilimizde devam ediyor. 74 milyon Euro'luk bir proje. Bugüne kadar 26 milyon Euro'luk kaynak kullandık. Adana'da 6 milyon Euro'luk yatırım gerçekleşti. Çiftçimizin, hayvan üreticilerimizin emeğinin rızka dönüştüğü bu ortamda buralarda en iyi hizmet vermek bizim için kutsal bir göredir"dedi.

Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Yiğit'te bölgede üretim ve yatırımların süreceğini ifade ederek tesisin hayırlı olmasını temenni etti. Bu yıl kurbanlıkların güzel bakımlı olduklarını ifade eden üretici Emrah Doğan," Kurban sezonunda bu kapalı alan ile daha sağlıklı güzel bir şekilde satış olacağını düşünüyoruz. Yatırımda emeği geçen herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Hizmete giren pazar yerinin 13 bin 372 metrekare alanda 350 büyükbaş ve 2 bin 400 küçükbaş hayvan kapasiteli olduğu 2 bin metrekare kapalı alanın olduğu ifade edildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kozan'da Yeni Hayvan Pazarı Açıldı, İlk Kurbanlık 42 Bin 500 TL'ye Satıldı - Son Dakika

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