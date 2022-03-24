Kozuva: "İş bulma sürecinde faydalı olacağına inanıyorum" - Son Dakika
Üye Girişi

Kozuva: "İş bulma sürecinde faydalı olacağına inanıyorum"

24.03.2022 11:38
Kozuva: "İş bulma sürecinde faydalı olacağına inanıyorum"

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı'nın öğrenci, mezun ve bölgedeki vatandaşlarımızın iş bulma sürecine oldukça faydalı olacağına inandığını söyledi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı'nın öğrenci, mezun ve bölgedeki vatandaşlarımızın iş bulma sürecine oldukça faydalı olacağına inandığını söyledi.

Kozuva, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda "Yetenek Her Yerde" temasıyla, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ile Trakya Üniversitesi paydaşlığında Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı'nın öğrenci, mezun ve bölge halkına istihdam fırsatı oluşturacağını bildirdi.

"İş bulma sürecine faydalı olacağına inanıyorum"

Fuarda yer alan stantları tek tek ziyaret eden Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, fuarın yeni iş fırsatları konusunda çok faydalı olacağını belirterek, "Bölgemizde ikincisi düzenlenen Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı'nın, öğrenci, mezun ve bölgedeki vatandaşlarımızın iş bulma sürecine oldukça faydalı olacağına inanıyorum. Vatandaşlarımız burada özel ve kamu sektöründen birçok kurumla daha etkili iletişim kurabilecekler. Direkt olarak konunun muhatabına yönlendirilecek ve yetkili kişilerle görüşme imkanı bulabilecekler. Aynı zamanda kafalarındaki soru işaretlerini de kolayca gidererek, doğru bilgiye ulaşabilecekler. Odamızın da sponsorlar arasında yer aldığı fuara öncülük eden Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi başta olmak üzere fuarın ev sahipliğini yapan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ile Trakya Üniversitesi paydaşlarımıza ve katılan tüm kurumlara teşekkür ederim" dedi. - TEKİRDAĞ

Kozuva: İş bulma sürecinde faydalı olacağına inanıyorum
Kozuva: İş bulma sürecinde faydalı olacağına inanıyorum

YORUMLAR
500
Bulgaristan Eski Çevre Bakanı Çakırov, Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu'nu ziyaret etti Bulgaristan Eski Çevre Bakanı Çakırov, Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu'nu ziyaret etti Mersin Ticaret Borsası Mersin Ticaret Borsası

Süleyman Kozuva, Trakya Bölgesi, Çerkezköy, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kozuva: 'İş bulma sürecinde faydalı olacağına inanıyorum' - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Gram altının fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:33 24 Mart 2022 Perşembe günü dolar 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
11:32 Ticaret Bakanlığı, şeker fabrikalarına inceleme başlattı!
11:29 Rus ordusundan yeni skandal! Ukrayna savaşına 20 yaşında bile olmayan azınlık askerleri göndermiş
11:24 Türkiye Samsunlu iki kardeşin vurgununu konuşuyor! 16 milyar TL'yi hesaplarına aktaran kardeşler nasıl yakalandı, onları ne ele verdi?
11:22 Şeyma Subaşı tek başına tavla oynayıp, paylaşınca alay konusu oldu
11:21 Rus askerlerin yeni savaş yöntemi dehşete düşürdü! Kocasını öldürdükleri Ukraynalı kadına cinsel şiddet uyguladılar!
11:08 Lokanta işletmecisi Ömer Ercan: 150 liraya et alıp 30 liraya satamıyoruz, o yüzden et döneri menüden kaldırdık
11:04 Ali Babacan: AK Parti ve MHP muhalefete düşünce, parlamenter sistemi destekleyecek!
11:03 İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz gecesi kaybolan silahları açıkladı: "3 adet G3, 11 adet kaleşnikof ve 2 adet MP5 kayıp"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 11:48:44. #1.13#
SON DAKİKA: Kozuva: "İş bulma sürecinde faydalı olacağına inanıyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement