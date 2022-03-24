Kozuva: "İş bulma sürecinde faydalı olacağına inanıyorum" - Son Dakika

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı'nın öğrenci, mezun ve bölgedeki vatandaşlarımızın iş bulma sürecine oldukça faydalı olacağına inandığını söyledi.

Kozuva, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda "Yetenek Her Yerde" temasıyla, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ile Trakya Üniversitesi paydaşlığında Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı'nın öğrenci, mezun ve bölge halkına istihdam fırsatı oluşturacağını bildirdi.

"İş bulma sürecine faydalı olacağına inanıyorum"

Fuarda yer alan stantları tek tek ziyaret eden Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, fuarın yeni iş fırsatları konusunda çok faydalı olacağını belirterek, "Bölgemizde ikincisi düzenlenen Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı'nın, öğrenci, mezun ve bölgedeki vatandaşlarımızın iş bulma sürecine oldukça faydalı olacağına inanıyorum. Vatandaşlarımız burada özel ve kamu sektöründen birçok kurumla daha etkili iletişim kurabilecekler. Direkt olarak konunun muhatabına yönlendirilecek ve yetkili kişilerle görüşme imkanı bulabilecekler. Aynı zamanda kafalarındaki soru işaretlerini de kolayca gidererek, doğru bilgiye ulaşabilecekler. Odamızın da sponsorlar arasında yer aldığı fuara öncülük eden Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi başta olmak üzere fuarın ev sahipliğini yapan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ile Trakya Üniversitesi paydaşlarımıza ve katılan tüm kurumlara teşekkür ederim" dedi. - TEKİRDAĞ