Kredi Hacmi Yüzde 37 Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Kredi Hacmi Yüzde 37 Artış Gösterdi

BDDK'ya göre, 31 Ocak 2025 itibariyle toplam kredi hacmi 16.37 trilyon TL'ye ulaştı.

06.02.2025 17:01
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(ANKARA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bankacılık sektörü verilerine göre, 31 Ocak 2025 tarihi itibarıyla toplam kredi hacmi 16 trilyon 367 milyar oldu. Geçen yılın aynı haftasında toplam kredi hacmi 11 trilyon 941 milyon iken 2025 yılının Ocak ayında yüzde 37.07'lik bir artış gerçekleşti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini açıkladı. BDDK'nın 31 Ocak tarihli kredi verilerine göre, toplam kredi hacmi geçtiğimiz yılın aynı haftasına göre yüzde 37.07'lik bir artışla 16 trilyon 367 milyara çıktı. Bireysel kredi kartlarının toplam hacmi 1 trilyon 908 milyar 745 milyon oldu.

Toplam tüketici kredilerinin hacmi konut, taşıt ve ihtiyaç olmak üzere 2 trilyon 62 milyar 694 milyon olarak gerçekleşti. Tüketici kredilerinin toplam hacmi geçen yılın aynı haftasına göre 529 milyar 511 milyon 370 bin arttı.

Konut kredisinin toplam hacmi artarak 532 trilyon 538 milyar olarak gerçekleşti. İhtiyaç kredisinin hacmi toplamda 1 trilyon 467 milyara yükselerek tüketici kredileri içerisindeki en büyük paya sahip oldu.

Bireysel kredi kartının toplam hacmi geçen yılın aynı haftasına göre, 66 milyar artarak 1 trilyon 908 milyara çıktı.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kredi Hacmi Yüzde 37 Artış Gösterdi - Son Dakika

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