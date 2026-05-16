Kredi Kartı Borcu Ekonomik Risk

Türkiye'de kredi kartı kullanımındaki hızlı artış ve bunun ekonomik yapıya etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizde kredi kartı kullanan her iki kişiden bir kişi mutlak borçlu. 147 milyon kredi kartı var ülkemizde. 3 trilyon da aynı şekilde vatandaşın borcu var" dedi.

Kredi kartı ile borçlanmanın ulaştığı seviyenin artık ciddi bir ekonomik risk oluşturduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kayıtlı ekonominin olmazsa olmazı, vatandaş bu kredi kartı alışkanlıklarını günlük hayatın her alanında kullanıyor. Dolayısıyla şimdi vatandaşın bu sıkıntılardan kurtulmasının tam da zamanı. Ne yapılması lazım? Mutlak ve mutlak bankalar birliği bu kredi kartı, temettü faizlerini tavan taban şeklinde durdurması lazım. Yoksa hiç kimse bu borcun altından kalkamıyor. Piyasadaki sıkışıklığın, hareketsizliğin nedenlerinden biri de her iki kişiden birinin bu kredi kartından dolayı sıkıntılı olduğunu, dolayısıyla da günlük hayatta fonksiyonel olarak alışveriş yapamadığı bir sürece dahil oldu. Ülkemizdeki kredi kartının kullanılması, o kredi kartlarının hayat kurtardığı bir döneme geldik. Eskiden esnafta veresiye defterleri vesaireleri vardı. Ama herkesin şimdi güvencesi, ekmek de alsa, günlük tüketeceği, sütü de alsa, simit de alsa, kredi kartını kullanıyor. Hem de o kadar çağdaşlaştı ki artık kartı sorgulamaya gerek yok. Sadece post cihazının üstünde tutuyorsun, geçiyorsun. Bu kolaylığı kullanan vatandaşların sayısı da hayli yüksek. Buna bir çözüm bulunması lazım" ifadelerini kullandı.

"Esnaf kredi kartı limiti dolduğu için ürün alamıyor"

Vatandaşın gelir gider dengesi ile borç yükü arasındaki makasın giderek açıldığına dikkati çeken Palandöken, "İşsizlik, taksit yapma olayındaki bu kullanılan kredi kartları, maalesef kullanamayan bu vatandaşlarımız artık bu borcu ile ilgili çözüm bekliyor. Vadesi dolanlara veya süre vermek suretiyle sıkıntıda bulunan vatandaşlarımızın bu kredi kartıyla olan münasebetlerin tekrar düzenlenmesi lazım. Kredi kartı kullananların mağduriyetini rakamlar olarak da verdim. Bunların tamamı kayıtlı. Aynı şekilde biliyorsunuz, esnaf da ticari kredi kartı kullanıyor. Onlar da tabii asgari limitini yatırmak zorunda kalıyor. Dükkanına iş yerine ürün de alamıyor. Bu kredi kartları gerçekten günlük hayatta olmazsa olmazı yerine geçti. Esnaf kendi kredi kartının dolduğu için ürün alamıyor. Aynı şekilde kredi kartını yapılandırdığı zaman da bu faizinin asgarisini yatırdığı zaman altından kalkamıyor" şeklinde konuştu. - ANKARA